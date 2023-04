Rochefort émerge en seconde période face à Habay et monte en D2

Les troupes de Sam Petit étaient pourtant les plus dangereuses et les mieux en place en première période. Mais le but d'Ouedraogo, juste après la reprise, a orienté l'issue des débats. Les Rochefortois ont, en effet, pris l'ascendant par la suite, emmenés par un Saïd très en verve et un Dylan Remy de plus en plus présent au fil des minutes. Même réduits à dix après l'exclusion de Geurde, ils n'ont plus rien concédé aux Gaumais et le but du Luxembourgeois Marvin Etienne, sur sa première touche de balle à la 70e, a scellé le sort des Habaysiens.