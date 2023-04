Amaury Paquet vainqueur du 42,195 km à Namur : “Gagner un marathon était un objectif”

”Les conditions étaient difficiles”, a indiqué le Charneutois qui a souffert de soucis gastriques durant la course qui l’ont obligé à s’arrêter à deux reprises. “Gagner un marathon, ce que je n’avais jamais fait jusqu’ici, était un objectif”, avait-il indiqué avant le Marathon de Namur.

À lire aussi

Une édition record

Au total, plus de 4500 coureuses et coureurs ont pris part au marathon, semi-marathon et désormais un 10 km au profit de la fondation Kick Cancer. Soit respectivement quelque 1.000, 2.900 et 600 participants. Un record.

À lire aussi

”La météo n’a pas été avec nous mais l’ensemble c’est un large succès”, a commenté l’organisateur, Nicolas Bonomi. “Mercredi, nous avions pris la décision d’arrêter les inscriptions car nous ne pouvions pas accueillir plus de participants avec le dispositif prévu. À l’avenir, nous allons faire en sorte de pouvoir augmenter la jauge, afin que le Marathon de Namur puisse encore rayonner davantage et devenir une référence dans le Benelux.”