Firmin Masset, cinquième de son premier marathon, à Namur

Cinquième de l’épreuve, Firmin Masset a bouclé la distance dans un chrono de 2h37'47'', un temps que le jeune homme n’espérait même pas atteindre. “Franchement, je suis super content, avoue Firmin Masset. Moi, j’avais dans l’idée de terminer en 2h45 plus ou moins. Mais les conditions n’étaient vraiment pas faciles donc je n’étais pas du tout certain de pouvoir y parvenir. Avec le vent de face, je savais que je devais rester dans un groupe et ne pas me retrouver tout seul. Je suis donc parti un peu plus vite que ce qui était prévu, mais je me suis retrouvé avec des gars qui avaient un très bon rythme et j’ai tenu jusqu’à la fin. Du dixième au trentième kilomètre, je suis resté avec les gars parce que nous avions le vent de face. Les douze derniers kilomètres, ils se courent presque plus avec la tête qu’avec les jambes. Mais bon, sur la fin, tu dépasses les gens qui font le semi et cela te redonne un peu d’énergie pour terminer.”

Avec son chrono, Firmin Masset a donc terminé à la cinquième place. “Mais je faisais bien plus attention au temps qu’à la position, assure-t-il. Je n’avais pas d’objectifs en termes de classement. Maintenant, je savais que si je terminais dans le temps que j’avais en tête, j’aurais sans doute une bonne position au final. Mais je ne savais pas vraiment quel était le niveau de la concurrence. Les mecs qui ont terminé sur le podium, ils étaient largement au-dessus. Même le quatrième, il était plus fort que moi. Quand nous avions le vent de face, c’est lui qui tirait tout le monde quasiment. Moi, on va dire que j’étais le meilleur du deuxième peloton. Mais franchement, je suis à ma place.”

Et avant la course, Firmin Masset ne savait pas vraiment dans quelle aventure il se lançait. Habitué des trails, le jeune homme a disputé son premier marathon. “J’ai déjà bouclé des 50 kilomètres, mais dans des parcours de trail. Sur route, c’était la première fois, raconte celui qui suit des études pour devenir kiné. Le verdict ? J’ai vraiment bien aimé. J’ai surtout aimé tout l’aspect préparation, cela change du trail et de ce que j’ai pu connaître avant. Mais j’aime varier les plaisirs, donc cela tombe bien. J’avais été me dégourdir les jambes le samedi comme je le fais avant chaque épreuve. L’année prochaine ? Oh, je pense bien que le marathon de ce dimanche ne sera pas mon dernier. Maintenant, je ne sais pas si je participerai à nouveau à celui de Namur ou si j’irai me tester sur une autre épreuve.”

Firmin Masset va désormais s’accorder un peu de repos. “Là, je vais rentrer dans la préparation des triathlons, confie-t-il. Je devrais reprendre à celui du Batifer, à Libramont à la fin du mois de mai.”