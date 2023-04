Une course dont le verdict n’est tombé que dans les derniers mètres de la course. Daniel Fagi et Gerd Devos, au coude-à-coude depuis le départ à une vitesse moyenne de 18,5 km/h, se sont livré un long sprint dans les rues de Namur pour se départager (voir vidéo). Et c’est finalement le Bruxellois qui a émergé pour quelques dixièmes de seconde au terme d’un gros effort.

C’est Gerd Devos, qui restait sur un chrono de 1h06.42 au semi-marathon de Gand voici 15 jours, qui a d’abord lancé les hostilités à l’approche de la ligne. Mais Daniel Fagi ne s’est pas laissé décrocher et a fait jouer sa pointe de vitesse pour finalement s’imposer à Namur.