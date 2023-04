Le pilote local, Jérome Septon et son copilote cinacien François Boussifet faisaient partie des engagés avec leur nouvelle Peaugeot 208 Rally4. “Je roulais jusqu’à présent avec une Ford Fiesta R200 avec laquelle j’ai souvent fait de beaux résultats mais j’étais parfois trop doux pour cette voiture. Quand j’ai eu l’opportunité de rouler avec cette 208, je me suis dit pourquoi pas. Et je ne le regrette pas, je suis impressionné”, explique le pilote.

Samedi, Jérome Septon a bouclé le Rallye des Ardennes en 37e position, et 5e de classe en RC4. Mais il aurait pu prétendre a beaucoup mieux. “J’ai été un peu trop optimiste dans un virage de la spéciale de Leignon. Je suis reparti de mes anciennes notes mais avec cette Peugeot, j’arrivais à chaque fois entre 15 et 30km/h plus vite qu’avec la Fiesta. On a tapé un talus. Mon pot d’échappement était plié en angle droit et rempli de terre. Le temps qu’on s’en rende compte, on avait perdu 9minutes”, explique le Dinantais à tête reposée.

Sans cette petite erreur, l’équipage aurait été aux portes du top 10, juste derrière Johan Van den Dries, sa référence pour ce rallye.

Les conditions climatiques de samedi étaient particulièrement compliquées. “J’ai déjà fait le Condroz et le Rallye de la Famenne sous la drache. Mais des conditions comme celles de samedi, je n’avais jamais eu. Par endroits, on ne voyait même plus les routes ni les cordes à prendre. ”

La participation d’Ott Tänak, ancien champion du monde WRC, a rendu l’épreuve particulièrement attrayante. “Ott Tänak a clairement attiré du monde. Je partais par ailleurs en 18e position donc j’ai pu voir ce public. C’était motivant. ” Prochain rendez-vous du duo Septon-Boussifet : le Rallye de Wallonie. “On espère le faire, mais on doit encore boucler le budget. ”