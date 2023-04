Spy ou Beauraing, qui sera le premier finaliste de la Coupe ?

Dans le ventre mou en championnat, Spy n’a plus rien à jouer depuis quelques semaines déjà. Autant dire que cette Coupe, c’est l’occasion de donner un peu de piment à cette fin de saison. “C’est vrai que mis à part le Condruzien qui a encore le tour final dans le viseur, pour les trois autres équipes encore en lice, je pense que la Coupe est la priorité, remarque Bryan Delvigne. Cette compétition est un bon moyen de sauver une saison qui n’a pas été aussi bonne que ce que nous avions espéré. Mais nous ne sommes pas encore en finale, loin de là.”

Face à Beauraing, Bryan Delvigne sait qu’il faudra se battre. En championnat, les Beaurinois étaient venus s’imposer (3-4) à Spy. “Et nous étions même menés 0-4 à un moment, se souvient Bryan Delvigne. Ce match, je ne l’ai pas oublié, ce n’est pas chaque semaine que nous prenons quatre buts à la maison même si nous étions réduits à dix. J’espère bien pouvoir remettre les pendules à l’heure ce vendredi soir. Beauraing est une équipe fort jeune, mais qui joue très bien au football. Et c’est aussi une équipe physique, qui ne lâche jamais rien. Le fait que Beauraing accueille les finales ? Je pense que cela va encore donner une motivation supplémentaire à notre adversaire.”

Bryan Delvigne estime que les spectateurs présents assisteront à un match agréable. “J’imagine mal voir une rencontre fermée, dit-il. Tout se joue sur un match, il ne faut pas commencer à calculer et à attendre l’adversaire fort bas. C’est le meilleur moyen pour se faire avoir. Les tirs au but ? J’espère que nous ne devrons pas en arriver là. Mais si le coach me désigne dans les tireurs, je prendrai mes responsabilités.”

En finale, le gagnant de ce soir affrontera Petigny ou le Condruzien. ” Une préférence ? Pas vraiment, répond Bryan Delvigne. Petigny, j’avoue que je ne connais pas trop. Le Condruzien par contre, nous connaissons mieux étant donné que cette équipe est en P1. Petigny est une P2, mais en Coupe, cela ne veut rien dire. Je rappelle que nous avons gagné lors de la séance des tirs au but à Wépion un peu plus tôt dans la saison. Aucun match n’est gagné d’avance.”