Garnier sur sa lancée à Warnant

”Je suis satisfait de mon début de saison de VTT, raconte le Rochefortois. La G-Skin Wallonia Cup est un événement qui me tient à cœur, je l’ai déjà remporté à quatre reprises chez les élites. Et j’ai encore envie de m’y imposer.”

Y compris ce dimanche, à Warnant. “Je l’ai déjà disputé deux fois, je connais bien le parcours, qui est assez caillouteux, détaille encore Thomas Garnier. Les côtes y sont assez pentues, il y a peu de place pour dépasser et remonter.”

Le départ s’annonce donc primordial pour ceux qui veulent y jouer les premiers rôles. Mais les départs tonitruants, c’est justement la tactique préférée de Thomas Garnier. “J’ai bien récupéré de toute la période hivernale et j’arrive pour le moment à faire comme dans les cyclocross : partir à fond, me retrouver en tête et gérer ensuite mon effort et mon avance”, termine-t-il.

Champion de Belgique de cyclo-cross chez les élites 3, il ne visera pas le titre au niveau du VTT, car il partira à nouveau sur la Transmaurienne.