Les Merles veulent toucher leur joker

Le T1 et son staff ne veulent pas jeter le bébé avec l’eau du bain malgré un bilan comptable décevant depuis deux semaines. "Ne gâchons pas notre bonne saison en fin de parcours. Évitons toute crispation et de nous mettre trop de stress", poursuit-il. Le responsable sportif des Unionistes devra aussi résoudre l’absence dommageable de deux pions majeurs. Dieudonné Lwangi, en convalescence et Axel Dheur, suspendu pour deux jaunes à Hamoir. Une nouvelle réflexion tactique concernant l’Andennais qui apporte un indéniable impact physique dans la ligne médiane namuroise. Un secteur où l’orientation des duels pourrait avoir une importance capitale sur le résultat.

Le capitaine, Loïc Vander Cammen, reste cependant confiant: "En retrouvant notre mentalité présente très souvent dans les"gros"matchs, nous devons l’emporter, affirme le citoyen de Spy. Que ce soit via le tour final ou le classement, une issue favorable passe par des victoires. Notre bilan de 1/6 n’était pas prévu et nous n’avons pas su profiter des faux pas de nos rivaux. Ces contretemps ne remettent pas tout en question car nous restons toujours dans le coup. Nous y croyons plus que jamais". Les Merles gardent de l’appétit, même celui de manger les Loups, en attendant une décision pour la licence, promise aux alentours du 19 avril.