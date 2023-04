Angélique Charlier n'a pas hésité longtemps avant de reprendre Natoye

Dans son analyse du match, Serge François, le coach des Arlonaises, estimait que le jeu défensif de son équipe avait su faire la différence. "C’est vrai qu’en face, les filles étaient bien placées. Mais quand vous jouez face à des filles qui marchent, ce n’est pas bien difficile de les contrer, lance Angélique Charlier. Le ballon ne tournait pas, nous avons abusé des actions individuelles et cela ne pouvait pas marcher."

Mais comment expliquer qu’en quatre jours, Libramont passe d’un gros collectif à un collectif totalement absent. "Bonne question. Je pense que le match face à Natoye, nous l’avons abordé sans aucune pression, en disant que nous n’avions rien à perdre. Contre Arlon, c’était plus compliqué, c’était un match à six points, note Angélique Charlier. Et nous sommes passées à côté. Enfin, je le répète, les jeunes ont livré un bon match. Nous avions eu une discussion pendant la semaine ? Oui, mais l’entraînement de vendredi n’était pas fou au niveau du rythme. Et je pense que cela a aussi joué."

"Deux saisons chaotiques"

On l’a déjà écrit mais après un bon début de saison, Libramont est rentré dans le rang. Et Angélique Charlier a un peu l’impression de revivre le même scénario que l’an dernier où les Libramontoises avaient dû passer par les barrages, gagnés par forfait, pour assurer son maintien. "Cela fait deux saisons chaotiques d’affilée, avoue Angélique Charlier. Moi, j’ai vraiment envie que cette année se termine. Et pourtant, tout le monde pensait que cela irait mieux. La préparation en été avait été très bonne, avec un préparateur physique qui était présent. Mais ensuite, les entraînements étaient moins rythmés. Et il n’y a pas de secret, tu joues comme tu t’entraînes. Se sauver en R2 ? Il le faut. Pour des filles comme Léa Lempereur, Jo-Ann Frauenkron ou Jalna Bouillon. Et même pour une fille comme Célia Couset ou pour Morane, ma fille, il est plus intéressant de jouer en R2."

"Je n’ai jamais dit que je restais"

Une chose est certaine, l’an prochain, ce sera sans Angélique Charlier. La pivot, qui avait envisagé de prendre du recul, a finalement signé à Natoye où elle devrait redécouvrir la R1. "Je n’avais jamais dit à Libramont que je restais, précise-t-elle d’emblée. Nous avions eu une réunion voici quelques semaines et j’avais dit que je ne savais pas encore de quoi mon avenir serait fait. Je pensais arrêter à cause de ma situation professionnelle. Et puis, l’opportunité de rejouer plus haut est arrivée. Et j’avoue que je n’ai pas vraiment hésité. La présence de Charlotte Binamé, mon ancienne équipière de Libramont, a évidemment pensé dans la balance. Et puis, Natoye, ce n’est qu’à 45 minutes de route, ce n’est pas non plus le bout du monde. Je suis impatiente de débuter cette nouvelle saison, mais je veux terminer sur une bonne note à Libramont et je me donnerai à fond jusqu’au bout."

Angélique Charlier, qui a passé un paquet d’années à Libramont, va donc tourner une page de sa carrière. "Et cette fois, je crois bien que je ne rejouerai plus à Libramont. Si je reviens un jour, ce sera dans un autre rôle, dit-elle. C’est certain que cela me fera un peu bizarre de jouer ailleurs, mais, même si je m’entends bien avec les filles du noyau, ce n’est pas comme si je quittais Roxane Paternoster ou Alycia Giberti. Ce que fera Morane ? Normalement, elle restera à Libramont."