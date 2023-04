Lorens Lecertua, l’alpiniste belge : “Mon rêve ? Le Mans et les 24h de Spa”

Après seulement une saison en monoplace, Lorens Lecertua a directement changé de braquet. “J’aurais très bien pu faire une deuxième année en F4 FFSA où je m’étais bien débrouillé mais mon rêve, c’est de faire carrière en endurance”, nous explique Lorens. “Il y a en effet nettement moins de débouchés en monoplace, avec la Formule 1 en finalité, que dans les courses de longue haleine. L’Alpine Europa Cup est un championnat où tout le monde a le même matériel et derrière lequel on retrouve l’écurie Signatech qui fait courir les protos Alpine en WEC. Comme une Hypercar est en cours de gestation chez eux, courir en Europa Cup est pour moi une première opportunité de me faire remarquer en vue du futur”.

Cet ancien espoir belge du karting international change donc d’univers en 2023. Un nouvel environnement auquel il a dû s’adapter. “L’A110 Cup est une excellente passerelle de la monoplace au Grand Tourisme. En F4, je travaillais avec seulement un ingénieur et les réglages étaient très limités. Ici, j’ai le team Chazel autour de moi, on a plus de libertés en réglages tandis que l’ABS et le contrôle de traction sont deux choses inédites à gérer. Je souhaite courir aux 24 Heures du Mans et de Spa-Francorchamps et c’est pour moi une bonne préparation en vue d’atteindre cet objectif”.

Lors du meeting inaugural de Nogaro dans le Gers, Lecertua a d’emblée gagné. “Ce fut pour moi une surprise totale”, ajoute-t-il. “J’étais parti 5e mais mon rythme de course était excellent et j’ai profité des chamailleries devant moi pour prendre la tête. J’ai été félicité de toutes parts pour ma victoire. Même Julien Fébreau, le commentateur de la F1 sur Canal + et qui courrait avec moi, m’a félicité ! Le nombre de followers sur mon Instagram a grimpé en flèche. La course 2 fut plus agitée mais j’ai marqué de gros points, ce qui me permet d’être en tête du championnat. Désormais, mes objectifs sont revus à la hausse et je vais tout faire pour garder la tête. On va à Spa-Francorchamps cette année et je veux briller sur mes terres”.

L’Alpine Cup passera par chez nous du 1er au 4 juin prochains. En espérant que la Brabançonne y retentisse !