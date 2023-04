Florentin Hucorne, MVP du 3X3 avec Belgrade

Si Belgrade avait commencé par une victoire facile contre Saint-Hubert, les Namurois ont eu plus de difficulté en poule face à Loyers avant de faire le boulot contre Anderlecht, Ciney et à nouveau Loyers en finale. “Mais la difficulté, quand le match est facile, c’est d’abuser du un contre un et de donc, d’utiliser beaucoup d’énergie, confie Florentin Hucorne. En finale, nous avons su nous mettre dedans dès le début et nous avons maîtrisé notre sujet pendant les dix minutes. Plus le match avançait, plus je me disais que je ne voyais pas comment nous allions pouvoir perdre cette finale. Nous étions plus forts dans le collectif.”

Une fois le trophée en poche, Florentin Hucorne a eu la bonne surprise d’être élu MVP du tournoi. “Le trophée est posé sur mon bureau, dit-il. J’ai aussi repris la Coupe du champion, mais celle-là, j’irai la rapporter au club. J’ai voulu la mettre en sécurité (rires). Cela fait toujours plaisir et je ne cache pas que je me suis endormi avec le sourire samedi soir.”

Si la saison touche doucement à sa fin, Florentin Hucorne espère la terminer de la meilleure des manières. Actif aussi bien en R2 qu’en D3, le jeune homme a livré une belle saison. “En R2, je pense que j’apporte ce que je dois apporter et que je sais amener mon expérience. Une note sur dix ? Allez, je mettrais un huit, raconte l’intéressé. Avec la D3, j’ai un rôle différent. Mais je joue entre 25 et 30 minutes même si j’ai encore pas mal de choses à développer. Offensivement, je pense que je fais le boulot, mais défensivement et ma lecture de jeu, j’estime que je dois encore faire mieux. Donc, pour l’année en D3, je mettrais un 7/10. L’an prochain ? Je continuerai normalement à combiner les deux. Mais quand les deux matches se suivent le dimanche, je ne vous cache pas que ce n’est pas toujours évident physiquement. Mais bon, je suis jeune, je sais assumer. Et puis, si je livre un bon match avec la R2, je suis en confiance pour la D3. ”