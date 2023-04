Océane Ronveaux n’imagine pas un été sans 3X3

Au pied du mur après les deux premiers matches de poule, Huy a finalement assuré pour coiffer les lauriers. Et Océane Ronveaux a donc pu profiter un peu plus d’une discipline qu’elle a appris à aimer depuis plusieurs années. “Aujourd’hui, je ne me vois plus passer un été sans faire une complétion de 3X3, avoue Océane Ronveaux. Enfin, cet été, je me fais opérer du genou, j’espère que je serai vite sur pied. Cela permet de rester en forme tout en continuant à jouer au basket. Cela travaille pas mal de choses et faire du 3X3 est un avantage quand tu rejoues à du 5X5.”

Mais avant de penser aux futurs 3X3, Océane Ronveaux a une saison à terminer avec Huy. Troisièmes en R1, les Mosanes prendront part aux play-off où elles pourraient retrouver Ciney en finale. “Le comité ne s’attendait pas à vivre une telle saison, mais la sauce a rapidement pris avec les nouveaux transferts, indique celle qui devrait prolonger pour une deuxième saison à Huy. Nous, le championnat est déjà réussi, mais évidemment, nous rêvons d’aller gagner les play-off. Tout en sachant que nous ne monterons pas.”