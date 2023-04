Hugo Rulmont et Namur veulent faire tomber le leader

Et malgré la série de bons résultats, Hugo Rulmont l’assure, Namur n’a jamais pensé à la N2. “Je le répète, mais nous n’avons pas l’intention de monter. Et même si nous restons troisièmes, la saison sera réussie. Si nous sommes toujours en N3 la saison prochaine, là, nous aurons vraiment l’ambition de jouer les premiers rôles, signale Hugo Rulmont. Mais ce n’est que mon avis personnel. Est-ce mieux de jouer la tête en N3 que le bas en N2 ? Moi, je préfère gagner 90 % des matches que de perdre toutes les semaines ou presque. Après, rien ne dit qu’en cas de montée, nous serions dans le bas de la N2 car nous avons des qualités.”

Pour être deuxième, et participer au tour final, Namur devra donc prendre deux points de plus qu’Herstal sur les deux derniers matches. Namur reçoit Maaseik, leader, avant un déplacement à Eupen. Herstal, lui, doit jouer Bouillon et Maaseik. “Ils ont un calendrier compliqué, remarque le Namurois. Gagner à Eupen pourrait suffire, mais Herstal a les cartes en main.”

Ce samedi, c’est Maaseik, leader de la série, qui se déplacera à Namur. Battus à l’aller (3-0), les Namurois, qui ont toujours pris au moins un point à la maison depuis l’entame du championnat, espèrent bien prendre leur revanche. “Là-bas, nous n’étions que neuf et il n’avait pas manqué grand-chose pour prendre un set, se souvient Hugo Rulmont. Chez nous, au complet, nous devons y croire. La différence entre Maaseik et nous ? D’un point de vue individuel, je ne pense pas que nous soyons inférieurs. Mais cette équipe ne fait jamais d’erreur.”

Poste 4, Hugo Rulmont, passé par Nivelles, a retrouvé la N3 cette saison.” Ma saison ? Je vais dire que j’ai livré une bonne saison, sans que ce soit une très très grosse saison, indique celui qui jouait en B la saison dernière. Je vais donc dire qu’il s’agit d’une saison à l’image de celle de l’équipe.”