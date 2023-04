Alors qu’elles comptaient encore dix points de retard sur l’avant-dernier au début 2023, les Ardennaises sont revenues à une petite longueur de Gembloux après la victoire de la semaine dernière face à Ohey. “Le miracle est en train de se produire, savoure Stéphanie Renauld. Samedi, nous avons perdu le premier set et c’était un peu la panique, mais le coach a su procéder à quelques ajustements et finalement, nous avons su renverser la vapeur et prendre les trois points. Le maintien, nous y croyons à nouveau dur comme fer.”

Bouillon sait cependant qu’il faudra réaliser un carton plein et croiser les doigts pour que Gembloux continue à enchaîner les revers. Avec Beauraing et Saint-Louis au programme, les filles de Bouillon n’ont pas le calendrier le plus facile. Mais pas le plus compliqué non plus.” Si nous parvenons à garder notre niveau de jeu actuel, nous pouvons prendre des points dans les deux prochaines semaines, assure Stéphanie Renauld. C’est dommage de ne pas avoir trouvé la bonne formule plus tôt. La saison prochaine ? Tout dépend du niveau où nous jouerons. Les plus jeunes n’ont pas vraiment d’intérêt à redescendre en première provinciale. Elles doivent rester en Promotion pour continuer à progresser. Donc, là, c’est un peu dur d’y voir clair.”