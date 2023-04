Un week-end préparatoire au Xterra Belgium à Namur

Cet Xterra Belgium 2023 ne sera toutefois pas consacré uniquement aux sportifs confirmés. Cette année, différentes épreuves accessibles à tous sont mises en place, parallèlement à l’épreuve reine : Xterra Découverte pour les amateurs de plus de 16 ans (500m natation, 16km vélo et 5km de course), My First (250m, 6,4km et 2,9km pour les 17ans +), Rookie (250m, 6,4km et 2,9km pour les 14-16 ans) ainsi que différentes épreuves de duathlon. Les inscriptions sont toujours ouvertes et des places sont toujours disponibles dans chacune de ces épreuves.

Nouveauté cette année : l’organisation d’un week-end préparatoire, ces 15 et 16 avril prochains. “Le samedi, nous organisons une journée de conférences ouvertes à tous autour du triathlon/du domaine sportif”, explique Erwan Goosens, assistant pour Sport&Tourism Promotion, asbl organisatrice de l’événement. Elles auront toutes lieu au sein du Casino de Namur. Elles toucheront aux entraînements, à la podologie, au coaching, à la nutrition, à la médecin du sport, etc. et seront données par et en présence de différents spécialistes.

Durant tout le week-end, il sera également possible de reconnaître les parcours VTT et Trail de l’Xterra. Les parcours seront ouverts et balisés du samedi 9h jusque dimanche 14 h. Le dimanche à 9 h, un départ groupé, accompagné de l’équipe organisatrice et de quelques élites est organisé.

Démystifier le triathlon

C’est la première fois qu’un tel week-end préparatoire est organisé en marge de l’Xterra Belgium organisé à Namur. “L’idée provient de Florian Badoux (Ndlr : organisateur de l’Xterra), pour permettre aux athlètes et autres sportifs de mieux se préparer en vue de l’événement. Le triathlon, d’une manière générale, est défini comme une discipline extrême et réservée aux athlètes confirmés alors que ce n’est pas le cas car de plus en plus de distances sont proposées”, termine Erwan Goossens.

Infos pour le week-end préparatoire : 5€ pour le matin et 5€ pour l’après-midi ou 2€/conférence.

Inscriptions : https://www.xterraplanet.com/activity/xterra-european-championship-xterra-get-ready-week-end