Monteleone est fier de son évolution avec Ciney

Au fil des semaines, Mattéo Monteleone a élevé son niveau entre les perches. En concurrence avec Alexis Martinez en début de saison, l’ancien gardien d’Aische a assuré et a vu son concurrent filer à Gosselies au mercato hivernal. “Objectivement, je pense avoir réalisé une belle saison, indique Mattéo Monteleone. Je pense avoir pris pas mal de points. J’ai su me mettre en évidence en ayant plus de boulot que l’an dernier. Je me donnerais un 7/10. Mais je veux surtout retenir mon évolution. Quand je me vois chez les jeunes avec Aische et maintenant à Ciney, je vois que j’ai énormément progressé en quatre ans. Mon entraîneur des gardiens me donne une confiance de malade. Et pourtant, l’an dernier, Ciney n’était pas certain de me prolonger, c’est David Maucq qui avait effectué le forcing pour que je poursuive. En début de saison, c’était du 50/50, mais j’ai su prendre le dessus, comme cela avait été le cas l’an dernier. Je suis fier de moi.”

Depuis janvier, Mattéo Monteleone peut aborder les matches plus sereinement. “C’est vrai qu’avec David, cela pouvait changer d’une semaine à l’autre, dit l’ancien gardien d’Aische. Si je me donne autant sans concurrence ? Oui. À l’entraînement, je bosse avec les jeunes et j’ai aussi envie de leur apporter certains trucs et de leur montrer qu’il ne faut pas se reposer sur ses lauriers.”

L’an prochain, le portier sera toujours là. “J’étais dans les premiers à prolonger, confie-t-il. J’ai confiance dans le club et je vois que Ciney construit un beau noyau et que nous pourrons avoir des ambitions l’an prochain. Un gardien va arriver ? Oui, le club m’a prévenu. Mais je pense que j’aurai un statut un peu différent. Je pourrais partir avec le grade de numéro 1 tout en sachant que je devrai le prouver en préparation.”