Namur - Meux: Clap 150 pour le roc Alex Eloy

Plus encore que certains Unionistes, Alexandre Eloy vivra un événement marquant. Le citoyen de Vezin disputera son 150e match d’affilée comme titulaire depuis 2017 sous trois vareuses différentes (Meux, Ciney et Namur). D’un naturel discret et modeste, le latéral gauche en ressent malgré tout une certaine fierté bien légitime avant la visite de son ancien club. "Je ne suis sorti du terrain que trois fois", précise-t-il. Les six ans passés à la rue Janquart sous la direction de Marco Casto lui permettent d’analyser la rivalité entre les deux clubs. "Je pense qu’elle va plus dans un sens que dans l’autre, note-t-il. À une époque, il n’y avait plus beaucoup de Namurois chez les Merles". Peut-être est-ce la première fois que l’enjeu est si important surtout du côté du matricule 156 qui vient de voir passer la 2e tranche sous son nez pour filer chez les hommes de Laurent Gomez. La visite des Verts vient-elle au mauvais moment pour les protégés du président Bernard Annet ? "Nous ne devons pas nous démoraliser avec le bilan actuel, tempère Alex Eloy. Ce qui manque, nous ne le savons pas encore vraiment. Manquons-nous de rigueur ? Est-ce que nous nous sommes vus trop beaux ? Nous réalisons pourtant de bonnes prestations mais les points ne suivent pas. À nous d’inverser la tendance dès samedi soir".

Terrain bichonné

Le défenseur namurois décrypte brièvement les qualités meutoises. "Meux a de belles individualités mais sa force principale réside dans le collectif. C’est un bloc compact, pas facile à bouger. Ce groupe joue ensemble depuis pas mal de temps et a de bons automatismes. Malgré notre succès 2-4 à l’aller, ce fut tout sauf un match facile, se souvient l’intéressé. Pour notre part, nous avons un jeu plus au sol. Heureusement, notre terrain a été bichonné toute la semaine." De quoi mettre tous les atouts dans le jeu des Unionistes.

On vivra une opposition de style dont l’issue est incertaine. Le tout sous l’œil de Zoran Bojovic qui donnera le coup d’envoi. Un homme, rappelons-le à l’origine de la constitution de la majorité du noyau mis à disposition de Cédric Fauré.