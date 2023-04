Namur est champion et retrouve la N1

En s’imposant sans discussion face à Tchalou (3-0), les joueuses de Dominique Colin valident leur billet pour la N1, un niveau où elles évoluaient déjà l’an passé. “Nous avons repris du plaisir cette année et le but sera de vivre une saison moins compliquée en N1”, confiait Morgane Colin. Plus fort que tous ses opposants, Namur, qui n’a concédé que six sets sur l’ensemble de la saison, décroche un titre entièrement mérité en ayant proposé un très beau jeu dans la majeure partie des matches. Et le club de Namur pourrait fêter un autre titre la semaine prochaine puisque l’équipe de Promotion Dames peut encore croire à la première place. Les Namuroises comptent deux points de retard sur Ixelles à une rencontre de la fin.