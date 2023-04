La saison des records pour Onhaye ?

Une preuve de respect vis-à-vis de leurs invités. "Au repos, j’ai d’ailleurs demandé aux joueurs de mettre un peu plus d’impact. Ce qu’ils ont appliqué à merveille."

Dans une rencontre marquée par quelques changements. "J’avais décidé de tester Guiot (auteur des deux premiers buts, NDLR) en position de 9. Je sais qu’il aime jouer en 7. C’était une façon pour moi de proposer des alternatives en cas de futures blessures et suspensions. Gagner est la meilleure façon de préparer la suite. Car nous avons encore trois, voire quatre j’espère (les deux premiers en phase classique, NDLR) avant la fin de la saison. Le but est d’amener tous les joueurs dans une forme optimale lors du tour final et de battre les records. Nous restons sur quatre saisons régulières en D3, avec trois tours finals et une montée."

Dimanche prochain, les Walhérois se déplaceront à Aische. De quoi leur permettre d’atteindre les 57 points et de dépasser ainsi les 56 unités de la saison 2017-2018 ?