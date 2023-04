Pour Eloy, le nul entre Namur et Meux est logique

Il fallait s’y attendre, après une première période très timorée, Meux a repris des couleurs. “Notre adversaire est remonté sur le terrain avec des meilleures intentions, confirme Alexandre Eloy. Mais nous nous en doutions, nous connaissons le jeu de Meux. Cette équipe a eu une approche plus offensive en jouant quasiment avec deux attaquants. Cette équipe a mis du répondant physique et cela nous a ennuyés. Je pense que nous n’avons pas eu une occasion en seconde période. Mais paradoxalement, avant le 1-1, j'étais relativement serein car nous étions bien en bloc. Mais nous avons commis une petite erreur de concentration. C’est un manque de vigilance. Comment j’explique nos deux visages de samedi ? Franchement, je ne sais pas trop.”

Battu par La Louvière la semaine dernière, Namur voulait repartir de l’avant. Mais ce 1/6 vient gâcher la belle série des Namurois au début de l’année 2023. “C’est même un 2/12, raconte Alexandre Eloy. Nous savions que le calendrier n’était pas simple, mais cela n’a plus rien à voir avec nos rencontres de la deuxième tranche. Nous sommes dans le dur et je ne nous reconnais plus vraiment. Après, nous ne livrons pas des matches horribles non plus, ce n’est pas comme à l’Union B où là, c’était très mauvais. Il manque cependant un petit truc pour passer au-dessus.”

Et le calendrier ne va pas devenir plus facile pour les hommes de Cédric Fauré qui vont désormais affronter Warnant et Verlaine. “Mais nos quatre derniers matches sont costauds, juge l’ancien joueur de Givry. Même Solières au dernier match, ce ne sera pas simple. J’ai parlé avec des joueurs de Meux qui m’ont dit que Solières était assez impressionnant. Maintenant, il faut être confiant. L’objectif premier, c’était d’accrocher le top 5, même si bien évidemment, l’appétit vient en mangeant. Si nous ne montons, ce sera une déception, mais pas une énorme catastrophe non plus. Il ne faut pas se mettre une pression inutile.”

Si plusieurs joueurs savent déjà ce qu’ils feront lors du prochain exercice, ce n’est pas le cas pour Alexandre Eloy. Très courtisé, notamment par Rochefort, le médian n’a pas encore pris sa décision. “Cela devrait tomber assez rapidement, dit-il. Mais bon, les choses ont quand même bien évolué. Quand j’ai débuté, les transferts, ils s’effectuaient en avril ou en mai, pas avant. Désormais, en janvier, tu commences déjà à être contacté ou voir des gars qui annoncent un départ ou une prolongation. Moi, je n’ai pas encore décidé. Mais je sais qu’il va falloir que je commence à réfléchir.”