Union Namur : après Salme et Leclerq, Prévot quitte le club avec effet immédiat

Lundi très mouvementé à Namur. Après le T2 Pierre Salme et l’entraîneur des gardiens Baudouin Leclercq, c’est Yohan Prévot qui s’en va. Le gardien n’accepte plus son statut de réserviste. "J’en ai ras le bol, on m’a écarté en justifiant qu’on encaissait trop. Mais on gagnait, avec un jeu fort offensif et donc à risques. Ici, après un 2 sur 12, rien ne change, je ne suis même plus sur le banc. Je pense qu’on annonçant mon futur départ pour Evelette, ça n’a pas aidé. Je n’incrimine évidemment pas Jordan (Tonnet) qui sort de bons matchs. Mais la concurrence ne joue plus et je préfère m’en aller tout de suite." Yohan sentait aussi le départ de son entraîneur des gardiens: "Il a été beaucoup critiqué et il savait qu’on ne le reprendrait plus la saison prochaine."