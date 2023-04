Les Namuroises montent en N1 après une saison XXL

Et Namur a donc concrétisé sa domination ce samedi. Dans un match que les Namuroises ont abordé avec un grand sérieux, sans avoir de grosses difficultés. 'Tchalou a quand même tenu dans les quinze premiers points, commente Dominique Colin. Il fallait donc jouer avec sérieux. Car Tchalou n’est pas venu avec l’intention de nous faire des cadeaux. Cette équipe a pas mal de talent. Est-ce que j’ai senti un peu plus de stress avant le match ? Non, pas spécialement. La principale difficulté, pendant la semaine, cela a été que l’équipe oublie tous les préparatifs organisés pour avoir une belle fête après le match. J’ai dû rappeler que le titre n’était pas encore dans la poche, qu’il fallait se méfier, ne pas se laisser distraire. Mais les filles ont bien compris le message.”

En début de saison, personne ne visait le titre dans les rangs de Namur. "Nous sortions d’une saison catastrophique en N1, avec des défaites chaque semaine. Un championnat pareil, ce n’est jamais très gai, poursuit le tacticien namurois. Nous voulions avant tout reprendre du plaisir et nous amuser dans une division où nous avions notre place. Terminer parmi les cinq premiers, cela aurait déjà été très bien.”

Mais Namur retrouvera la N1. Avec tout ce que cela implique. “Au niveau du budget, une année en N1 ou une année en N2, ce n’est pas pareil. On sait que cela va coûter plus cher et qu’il faudra encore des renforts. Nous avions une meilleure équipe cette année que l’an dernier ? Oui. L’an dernier, nous n’arrivions pas à réceptionner convenablement ce qui handicapait nos passeuses qui se retrouvaient avec des choix limités. Cette année, la stabilité était là. À la fin du premier tour, avec une seule défaite au compteur, nous avons commencé à parler de titre. Car en plus, cette défaite n’aurait jamais dû arriver. Mais à ce moment-là, il ne fallait pas faire preuve d’hypocrisie en parlant uniquement de top 5.”

Si toutes les filles ont répondu à l’attente, Lucie Rousselin a particulièrement tiré son épingle du jeu en dépannant au centre. “Normalement, nous comptions sur Inès Cambier. Mais elle est partie à Vilvorde. Tout le monde était content pour elle, mais cela nous faisait un trou dans l’équipe. Lucie a accepté de prendre sa place alors que c’est pourtant une pure opposite, raconte le Namurois. Elle a accepté de se mettre au service du groupe et au centre, elle était, pour moi, une des meilleures de la division. Mais elle déteste jouer là, elle l’a déjà dit et répété. Je pense qu’il faut respecter cela et lui renvoyer l’ascenseur. Je ne pense pas que ce sera possible de lui demander à nouveau une saison comme centrale.”

Tout Namur espère désormais vivre une belle année en N1. Mais nous avons déjà joué à ce niveau et nous avons déjà réalisé de belles performances, avec une deuxième place, se souvient Dominique Colin. L’année du Covid, nous étions aussi très bien. Je pense que nous pouvons vivre une belle année. Pour l’instant, nous sommes la seule équipe francophone en N1. J’espère que cela va pouvoir décider des filles de nous rejoindre. Le tout avec un budget limité car nous n’avons pas les mêmes subventions que certaines équipes de foot qui jouent pourtant à un niveau bien inférieur au nôtre. Enfin, la Ville nous a aidés pour le revêtement de la salle l’an dernier. Mais nous, nous avons toujours eu une gestion saine. Chez nous, personne ne vient chercher 1000 € ou un appartement.”