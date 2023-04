Pour Antoine Jamin, VTT et cyclo-cross sont très complémentaires

Depuis quelques semaines, notre espoir a remis des dossards sur son dos, cette fois à VTT. En Espagne, en France, ainsi qu’en Hollande. De la reprise de contact intéressante lors de trois courses, histoire de retrouver des sensations. Puis, ce week-end, repris en équipe nationale, le Walcourien est allé chercher un podium en Autriche, à la Junior Series UCI de Haiming. Troisième alors qu’il était parti de la quatrième ligne. Soit 60 points UCI (son meilleur résultat depuis qu’il est chez les juniors), mais aussi un bond au classement mondial (de la 72e à la 41e).

”C’était un plateau de très bon niveau, on sent que les coupes du monde approchent, nous expliquait-il en droite ligne d’Autriche, qu’il quittait ce mercredi pour une nouvelle grosse course à Eubach (Allemagne) le week-end qui vient. J’ai pris un bon départ et suis remonté assez vite à l’avant. Ensuite, tout s’est bien passé. Les sensations étaient bien là. Je ne suis évidemment pas au top de la forme, ce n’est pas le but. Avec Julien Soussigne, mon entraîneur, on vise plus le championnat d’Europe et celui du monde, en été. Mais c’est top de voir où j’en suis déjà…”

Pas eu du mal à passer du cyclo-cross au VTT ? “Non, pas du tout, confiait-il directement. Et puisque vous me posez aussi cette question, non, je n’ai aucune préférence. Les deux disciplines s’emboîtent parfaitement. Au niveau du calendrier comme pour le type d’effort. Le cyclocross m’apporte de l’explosivité et de la puissance dans les petites côtes et sur le plat. Quant au VTT, je vais y chercher de la technique et du rythme de course. Je me sens parfaitement bien dans les deux…'

'Les conseils de Filip Meirhaeghe sont précieux'

Pour la suite, Antoine Jamin sera donc à Eubach, puis à Sittard (Hollande), avant de se rendre sur Nove Mesto (Tch), pour le premier rendez-vous en Coupe du monde, à la mi-mai. “J’aimerais prendre le plus possible de points, histoire de remonter dans le classement UCI, donc sur les grilles de départ. Je veux aller chercher des tops 10 en Coupe du monde. Ici, avec l’équipe nationale, c’est top. On est dans un bel environnement, on est soigné. Et puis il y a le sélectionneur national, Filip Meirhaeghe. Je discute pas mal avec lui et c’est vraiment un plus. Il connaît parfaitement son affaire. La discipline, le circuit… Ses conseils me sont précieux…'