Arnaud Bouche, le Rochefortois de Libramont

Monté au jeu en fin de match face à Meix, Arnaud Bouche espère pouvoir prendre place entre les perches ce dimanche. “Est-ce que je serai titulaire ? Je n’en sais encore rien, nous confiait-il en fin de semaine. Il faut demander au coach. Le fait d’avoir signé à Habay ne va peut-être pas arranger les choses, mais j’espère pouvoir jouer car je me suis toujours donné à 200 % pour le club et ce serait chouette de terminer sur une note positive. En plus, contre Libramont, cela ferait encore plus plaisir.”