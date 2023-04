"Ça nous a fait du bien, on est soulagé," confie Ugo Becquevort. "On sent une atmosphère plus détendue aux entrainements".

L'objectif est donc atteint même si la saison n'a pas été un long fleuve tranquille, loin de là. Mais à présent, les regards peuvent se tourner vers la saison prochaine. Le président commence à s'entretenir avec les joueurs. Convoité par plusieurs clubs, Ugo Becquevort n'a pas encore discuté avec Paul Locicero.

"Je ne sais toujours pas ce que je fais la saison prochaine. J'attends de m'entretenir avec le président", affirme le jeune défenseur qui a déjà refusé une offre de Meux. Il faudrait un petit exploit pour voir Tamines remporter la troisième tranche. "Ça parait compliqué, surtout qu'il y a des équipes devant nous. Mais on reste quand même motivé. On a fait un bon deuxième tour, ce serait bête de gâcher ça lors des deux derniers matches. On veut bien finir la saison."