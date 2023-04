Jérôme Patris espère un coup de main de Tamines

Mais comme on l’a dit, Aische pourrait aussi aller au tour final via la troisième tranche. “Mons va-t-il relâcher la bride comme le titre est en poche ? Je ne pense pas, indique Jérôme Patris. Je connais Dante Brogno et la philosophie de Mons. Cette équipe ne va rien lâcher. Mons joue Saint-Symphorien et Pays-Vert, ce ne sera pas spécialement évident, mais je sais que les Montois vont jouer le coup à fond. Or, si Mons prend au moins trois points, cette équipe a la tranche. Pour moi, il est plus possible d’arriver au tour final via le classement général que via la tranche.'

Jérôme Patris le rappelle, Aische doit aussi faire le boulot de son côté. Les deux derniers adversaires d’Aische ? Onhaye et Couvin. “Deux derbies, résume le mentor d’Aische. Onhaye n’a plus rien à jouer, mais cette équipe a un tour final à préparer. Et je sais que les Walhérois, ce sont des gars qui ont une bonne mentalité et qui se donnent corps et âme.”

Si Aische venait à louper son accession pour le tour final, le matricule 3020 pourra avoir des regrets. “Oui, mais pas sur cette fin de championnat, répond Jérôme Patris. Et pas sur cette troisième tranche. C’est notre mois de janvier, très chaotique, qui nous met dedans. Nous avons eu des absences, des blessés, un retour tardif. Et nous perdons des bêtes points contre le Crossing, Tournai ou même Couvin. Si nous ratons le tour final, c’est notamment à cause des trois rencontres que je viens d’évoquer. Comment aborderons-nous le tour final si nous y participons ? En prenant match par match, sans aucune pression. Notre saison sera déjà réussie et nous n’avons aucune obligation de monter. ”

L’an prochain, Aische sera à nouveau ambitieux en D3. “Le but, ce sera de faire au moins aussi bien que les dernières années, avec une participation au tour final, note l’ancien adjoint de Namur. Le groupe va changer, c’est la fin d’un cycle. Nous perdons quelques cadres, dont notre capitaine et Laurent Dethier. C’est un renouveau, un nouveau cycle qui va débuter.”