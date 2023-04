Les Merles se relancent chez le champion

Champions en montant sur le terrain suite au match nul concédé par Meux la veille face à Jette, les joyeux lurons warnantois n’ont pas attendu leur confrontation de dimanche pour festoyer. Non, certains avaient logiquement pris de l’avance la veille. Les Namurois n’avaient évidemment cure de l’état de fraîcheur de leurs adversaires. Baudot, sur un centre tendu de la droite, sollicitait directement le réflexe de Bizimana. La partie démarrait sur les chapeaux de roue. Fransolet ripostait par une passe millimétrée que Scevenels plaçait dans les latéraux. Les feux étaient au vert pour vivre une agréable confrontation. Rosmolen frappait un coup franc. Bizimana repoussait. Ghaddari à l’affût concluait (0-1). Les Merles poursuivaient leur envol. Ils faisaient preuve de vivacité offensive et d’intelligence de jeu en utilisant toute la largeur du terrain. Les Hesbignons retrouvaient peu à peu leurs esprits. Fransolet, de la gauche, rencontrait la tête de Piette isolé au second poteau (1-1). À peine le cuir remis en jeu, Dheur, sur la droite, s’infiltrait pour battre Bizimana d’un tir croisé (1-2).