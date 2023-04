Florian Fromont a réalisé un octuplé avec Spy

Et en arrivant au terrain dimanche, Florian Fromont ne pensait évidemment pas réaliser un tel exploit. “Mais après trois minutes, c’était déjà 2-0 et j’avais mis les deux buts, glisse Florian Fromont. Je crois que je n’ai jamais eu autant d’occasions dans un match. Parce que j’en mets huit, mais pour le même prix, j’en marque encore plus. J’ai deux buts qui sont annulés pour hors-jeu alors que sur un des deux, je n’y suis clairement pas. J’ai aussi raté quelques opportunités parce que j’ai trop cherché le beau geste. Mais bon, huit buts, je ne vais pas me plaindre hein ! Surtout en P1. Et depuis dimanche, tout le monde ne me parle plus que de cela. J’ai déjà reçu quelques messages et quelques félicitations.”

Avec son octuplé, Florian Fromont compte désormais 41 buts. Soit un but de plus que Jérôme Claude, qui en avait planté quarante l’an dernier avec Ciney. “Ce record, cela me fait plaisir de la battre. Mais je vous avoue que je n’y croyais plus trop. J’étais à 33 buts et il ne restait plus que deux matches à jouer. J’avais fait une croix dessus, souffle l’ancien buteur d’Andenne. Même après mon triplé, je n’y pensais pas trop. Mais à la pause, tout le monde m’a un peu chauffé pour que je dépasse Jérôme Claude. Le coach a insisté pour que l’équipe m’aide à battre le record. Et nous y sommes arrivés.”

Il va retourner à Manage

En début de saison, jamais Florian Fromont n’aurait imaginé atteindre un tel chiffre. “Je sortais d’une saison à 22 buts avec Andenne, raconte-t-il. Mais j’arrivais dans un nouveau club et il fallait que je prenne mes marques. Mais cela s’est rapidement bien passé. J’ai vite dépassé le total d’Andenne et puis, j’ai pensé aux trente buts. J’y suis arrivé assez vite et puis, j’ai eu quelques matches où je ne marquais plus.”

Si Spy ne réalise pas une énorme saison, Florian Fromont, lui, répond aux attentes. “Notre saison est ratée, il ne faut pas le cacher, commente l’intéressé. Et on le sait depuis bien longtemps. Il nous restera la finale de Coupe à disputer dans un mois. Nous resterons plusieurs semaines sans jouer, mais peut-être que nous aurons plus de fraîcheur que notre adversaire. Partir avec une victoire en Coupe, ce serait idéal. Avec un but de ma part ? Ce serait encore mieux, mais le principal, c’est de pouvoir gagner le trophée.”

Une finale qui sera le dernier match de Florian Fromont puisque le buteur partira en fin de saison. Sa destination ? Manage. “Un club où j’ai déjà évolué pendant quatre ans, explique le pichichi de P1. En D2 ou en D3 ? Peu importe, dans tous les cas, j’effectuerai un pas en avant. Je suis plus mature que lors de mon premier passage à Manage où j’avais aussi été freiné par deux grosses blessures. J’ai eu beaucoup de contacts pendant cet hiver. Si je n’avais pas déjà fait deux saisons en province de Namur, je serais peut-être parti dans un club un peu plus loin. Mais là, Manage, c’est à cinq minutes de la maison. Je connais le club et en plus, Manage a aussi transféré mon frère, ce qui n’était pas prévu. C’était vraiment la solution idéale. Combien de buts vais-je mettre en D3 ? Je n’en sais rien du tout. Si j’en mets dix et que l’équipe atteint ses objectifs, je serai déjà très content.”