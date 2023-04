Antoine Vanackère, champion IBO Continental, veut d’autres titres encore plus prestigieux

Samedi soir, le boxeur bruyèrois de 28 ans Antoine Vanackère a remporté sa 20e victoire en 21 combats (1 défaite) en se débarrassant en deux rounds, par K.-O. technique, de Leonardo Uzcategui. “La Flingue”, comme on le surnomme, a surpris son adversaire par un jab. Le Vénézuelien s’est écroulé dans un coin du ring et n’a pu poursuivre le combat à cause d’une blessure à l’orbite oculaire. Son coach était de toute façon monté sur le ring lorsque l’arbitre Jean-Pierre Van Imschoot avait commencé à le compter, ce qui aurait dû entraîner la disqualification immédiate de son boxeur. Grâce à cette victoire, Antoine Vanackère conserve son titre IBO Continental des super-légers.