Les filles de Natoye sont promues en Régionale 1

On s’en doute, fêter une montée de la sorte, ce n’est pas le scénario rêvé. “Pas du tout même, commente le coach de Natoye. D’autant plus que nous sommes un club qui peut compter sur un gros soutien de la part des supporters dans des matches décisifs. Maintenant, si je parle avec la casquette de directeur technique, cela facilite les choses. Le mois d’avril n’est pas encore terminé que nous savons déjà que nous serions en R1 la saison prochaine. Cela permet d’anticiper. Mais oui, si je parle avec la casquette de coach, c’est évidemment dommage. Est-ce que je comprends les équipes qui ne veulent pas monter ? Je peux le comprendre. Le règlement laisse la possibilité, donc, je ne vois pas pourquoi nous devrions critiquer cette décision.”

Mais avant de parler de R1, les Jaune espèrent terminer en beauté. Elles se rendent à Liège ce mercredi soir avant de recevoir Libramont vendredi. “Nous visons le deux sur deux pour finir sur une bonne note, mais nous savons que le match à Liège sera compliqué, explique Louis Crevits. Un déplacement en semaine, chez une équipe qui sera probablement au complet, ce n’est pas une partie de plaisir. Mais nous donnerons le maximum. Si nous pouvons aller chercher la deuxième place, nous ne nous en priverons pas. De toute manière, le contrat est rempli pour nous. Cela a même été un peu plus rapide que prévu.”

Pour Natoye, ce sera même une double promotion puisque l’équipe de R2 grimpera en R1 tandis que l’équipe de P1 effectuera le bond vers la R2. “C’est important de pouvoir proposer des équipes à tous les échelons, commente encore Louis Crevits. Car derrière, nous avons encore la relève. Les U17 ont gagné le titre la semaine dernière et la génération des U15 est également prometteuse. Les U14 ont aussi des qualités et le mini-basket tourne bien aussi. Avoir des passerelles entre les groupes, c’est très important. C’est en tout cas la structure que nous voulons suivre.”

Giaux et Charlier arrivent

Louis Crevits le sait, l’an prochain, il faudra s’arracher pour se maintenir. “Mais je pense que l’équipe est prête. Au niveau de l’organigramme et de la mentalité, je sais que Natoye va répondre présent. Nous irons au combat chaque semaine, assure Louis Crevits. La R1, c’est un monde de différence par rapport à la R2, mais les filles le savent. Tout le monde est conscient que ce sera difficile et que certaines rencontres le seront encore plus. Mais notre point fort, ce sera notre mentalité. L’équipe va se serrer les coudes. Et derrière, je sais que les jeunes vont bosser.”

Si Louis Crevits continue à la tête de l’équipe, le groupe de Natoye va connaître quelques petits changements. “Céline Bernard nous quitte. Elle a décidé de rejoindre la R2 de Profondeville, note le coach. Mathilde Lambert, qui a arrêté en cours de saison pour un heureux événement, reprendra avec l’équipe de R2 ou de P1. Pour le reste, nous avons transféré deux joueuses, à savoir Justine Giaux et Angélique Charlier.”

Deux joueuses qui ont déjà connu la R1. Avec notamment Loyers et Ciney pour Justine Giaux et avec Libramont pour Angélique Charlier. “Nous cherchions vraiment des filles d’expérience, qui connaissent la division, précise Louis Crevits. Angélique, elle est athlétique, elle va amener son vécu, sa hargne, sa mentalité de gagnante. Ce sera un plus pour nos jeunes joueuses. Et Justine, elle a un profil super intéressant. Elle est déjà coach chez nous et elle va reprendre la filière du mini-basket la saison prochaine. Son arrivée en R1 est donc parfaitement logique.”