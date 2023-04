Un deuxième titre après celui en préminimes pour Jean Mathieu ?

Jean Mathieu, vous allez trouver de la place pour votre sac de foot dans votre coffre entre les bouteilles de champagne ?

”Oh, nous, les joueurs, nous n’allons prendre que notre sac de football. Le staff et les gars du club vont peut-être prévoir quelque chose, mais le titre, nous ne l’avons pas encore. Il faut se concentrer sur le match et ne penser à rien d’autre. Des matches pareils, tu n’en joueras pas quinze dans ta carrière.”

Le fait que ce soit le dernier match de la saison, cela apporte une touche en plus ?

”Oui, clairement. Moi, je n’ai jamais connu cela. Ah si, je mens. Cela m’est arrivé une fois quand j’étais encore en préminimes à Bas-Oha (rires).”

Le groupe est prêt ?

”Bien sûr. Qui ne serait pas prêt dans des circonstances pareilles ?”

Vous ressentez un peu plus de pression depuis quelques semaines ?

”Non, pas spécialement. Je dirais plutôt que je vois un groupe plus concentré même s’il existe peut-être un petit stress avant les matches, mais c’est du stress positif. Là, depuis quelques semaines, nous savons que nous avons les cartes en main et qu’il faut tout donner.”

La semaine dernière face à Meux B, vous avez dû courir après le score. Vous avez eu un peu peur ?

”Un peu oui. Mais j’ai surtout l’impression que l’Arquet s’est fait peur tout seul. Nous n’avons pas su produire notre jeu habituel, nous avons été trop gentils. Enfin, nous avons su nous ressaisir à temps. Et nous savons que cela ne doit plus arriver.”

On vous voit mal perdre des plumes à Flavion…

”Sur papier, cela peut sembler être un match plus simple qu’un match à Loyers ou à Grand-Leez, mais le risque, c’est de croire que cela va être facile et d’arriver là-bas à la cool, en prenant le match par-dessus la jambe. Nous devons jouer à fond, comme des chiens. Pour ne rien regretter.”

On sait qu’un point vous suffit. Si le score est toujours de 0-0 à dix minutes de la fin, vous allez mettre le bus devant votre rectangle ?

”Bof. Fêter un titre sur un match nul, ce serait un peu décevant. Moi, je veux gagner.”

Vous vous attendiez à retrouver l’Arquet en tête ?

”Moi, cela ne m’étonne pas spécialement. En signant ici, ce n’était pas pour végéter en P1, je voulais jour la montée en D3. Je sais qu’en début de saison, le club parlait de la colonne de gauche. Et puis, l’appétit est venu en mangeant. Nous avons parlé de tour final, puis de podium. Et maintenant, de titre.”

Qu’aviez-vous en plus que vos adversaires ?

”Je dirais la régularité. Nous n’avons pas perdu beaucoup de points. Mais ici, je parle par rapport à Grand-Leez et Biesme. Par rapport à Loyers, nous n’avons rien de plus. Cette équipe mériterait aussi le titre. Et avec un bilan comme le sien, dans n’importe quel championnat, Loyers serait champion.”

Le tournant de la saison, c’est votre succès face à Loyers ?

”Je pense. Ce jour-là, nous avons pris la tête et depuis, nous ne l’avons plus laissée. Et ce match, nous le gagnons avec la manière.”

L’Arquet était encore en P2 voici un an. Est-ce que cela ne va pas trop vite ?

”C’est compliqué. Au niveau extra-sportif, le club est prêt à jouer en D3, cela ne fait aucun doute. Maintenant, il faudra se renforcer pour ne pas faire l’ascenseur si jamais nous venons à monter. Mais comme rien n’est encore officiel, ce n’est pas simple de transférer.”

Dernière question, en D3, vous préférez la série A ou la B ?

”Allez, je vais quand même dire la A. Cela nous fera découvrir de nouveaux coins.”

Loyers peut encore y croire

On l’a dit, si l’Arquet ne perd pas des plumes ce dimanche, le titre sera dans la poche. Mais si l’Arquet venait à s’incliner à Flavion, ce qui semble assez peu probable, Loyers pourrait tirer les marrons du feu. Les hommes de Jean-François Beguin pointent à trois longueurs de l’Arquet. Si l’Arquet perd dimanche et que dans le même temps, Loyers s’impose face à Dinant, qui doit aussi gagner pour espérer aller au tour final, il faudra un test-match pour départager les deux équipes. Mais du côté de Loyers, plus grand monde ne croit à ce scénario…