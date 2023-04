Patrick Pratz ne veut pas connaître une première descente

Enterré par beaucoup voici dix jours, essentiellement à cause des soucis extra-sportifs, Couvin a pourtant son sort entre les mains. À nonante minutes de la fin d’une saison où ils sont passés par tous les sentiments, les Couvinois ont l’occasion de se sauver. Comment ? En battant Aische, dans le derby. “Aische va nous faire un cadeau ? Oh non, Il ne faut pas compter là-dessus, raconte Patrick Pratz, auteur d’un quadruplé la semaine dernière. Après la défaite contre Tournai, certains ont pensé que c’était cuit pour nous, mais les joueurs qui finissent la saison ont envie de partir sur une bonne note. Personnellement, je ne suis jamais descendu dans ma carrière, je n’ai jamais connu une relégation. Je n’ai pas envie que cela arrive maintenant. Je fais partie des mecs qui remobilisent les troupes.”