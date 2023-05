"C’était assez amusant d’entendre parler d’un éventuel test-match contre Loyers toute la semaine. Mais si le terrain est déjà réservé, tant pis, ça sera pour un match amical. Nous, on avait un seul objectif en tête en arrivant ici à Flavion: finir le travail et gagner, même si un nul suffisait." Le message du coach vedrinois Denis Sulejman était clair et après les célébrations d’avant-match pour mettre à l’honneur des joueurs sur le départ ou en fin de carrière (Hennin à Flavion, Labeau, Lecomte ou Pierrard à Arquet), son équipe annonçait la couleur. Moins d’une minute après le coup d’envoi, lancé par Jean Mathieu, Jonckers loupait l’immanquable, seul face à Unver. "Si on marquait là, je pense qu’on aurait déroulé, soulignait Grégoire Martin. Mais comment en vouloir à Tanguy qui a tellement scoré cette année".

Un point suffisait au bonheur des Vedrinois mais ils insistaient et multipliaient les occasions. Sans réussite, à l’image de cette tête de Jonckers, idéalement placé. Unver arrêtait tout et Flavion croyait en ses chances face à des visités un peu brouillons plus la mi-temps avançait. Labeau devait même sauver un tir sur sa ligne.

"On s’est dit des choses à la pause, ajoutait Denis Sulejman. On manquait un peu de gnac et de punch. La fatigue était, c’est vrai, mais un peu de stress aussi, surtout après avoir eu chaud la semaine passée contre Meux."

Les futurs champions redémarraient la mi-temps pied au plancher avec, toujours, un même scénario: Unver intraitable dans les buts, comme sur cette parade pour détourner l’envoi de Nzinga et des attaquants maladroits. "C’est clair, ce n’était pas mon jour, rigolait Jonckers après coup. J’aurais tant voulu marquer." Comme sept jours plus tôt, c’est Greg Martin qui s’en chargeait, sur penalty cette fois, suite à une faute commise par Hendrick sur Vanderreycken.

Sur du velours (Arquet devait encaisser deux fois pour que Loyers, qui faisait le boulot face à Dinant arrache le test-match), les protégés de Michel Lecomte pouvaient gérer et attendre la délivrance. Battus une seule fois cette saison, ils retrouveront la Nationale pour la troisième fois dans l’histoire du club. "Mais cette fois, contrairement aux deux premières fois, on compte bien ne pas faire l’ascenseur ", glissait le président. Alors que la fête battait son plein, son coach, fier et ému, insistait: "N’oublions pas que sur un noyau de vingt-trois, dix-huit joueurs étaient en P2 l’an passé. C’est un état d’esprit et un collectif qui nous a permis d’en arriver là. Et pas uniquement les cinq renforts." Même si des renforts, pour s’installer en D3, Arquet va devoir en recruter, après Giresse Mwemwe. "Ça va bouger dans les prochains jours mais on prendra des joueurs de qualité, on a de l’ambition, concluait Denis Sulejman, tout en saluant le parcours de Loyers et en remerciant son comité, Cédric Dauginet en tête, de l’avoir laissé travailler sur le long terme. Je suis arrivé il y a quatre ans pour les dix derniers matchs et on est descendu. On aurait pu me virer. Mais on m’a fait confiance." La suite, on la connaît.

Flav./Morialmé 0 – Arquet 1

FLAVION: Unver, S. Hardy, Hastir, Dethise, Pessleux, Hennin (88e Morue), G. Hardy (84e Leleux), Hendrick, Leroy (60e Vanmackelbergh), Collart, Zingle.

ARQUET: Gillet, Vanderreycken (89e Pairon), Gengler, Verdel, Labeau (87e Fischer), Demoulin, J. Mathieu, Martin, A. Mathieu, Nzinga (80e Mpia Massa), Jonckers (75e Avci).

Arbitre: Rahmani.

Cartes jaunes: Jonckers, S.Hardy

But: 68e Martin (0-1 pen.).