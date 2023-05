Félicien Poncelet sur le podium du rallye de Wallonie

Grâce à l’erreur de Niels Reynvoet dans l’ultime tronçon, le pilote de Donstienne et le copilote de Havelange signent donc là une performance de choix pour leur découverte de la Polo Gti Rally2. “C’était assez inespéré en réalité. On pensait pouvoir jouer dans le second peloton, mais on a su accrocher le rythme, c’est plutôt positif, s’exprime le pilote à l’arrivée. Pour une première avec la Polo, on a eu des conditions qui correspondent bien à la voiture, du rapide, du sec et beaucoup de grip. La fin du rallye a été mouvementée, pas que pour nous, et on finit deuxième au final donc on est très contents d’avoir accroché ce résultat.”