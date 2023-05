TF D3 : De la perfection à la profonde déception pour Onhaye, éliminé par Tournai

Le changement de physionomie était radical dès la reprise. Avec l’introduction de trois nouveaux joueurs et une animation logiquement vouée à l’offensive, Tournai prenait le dessus sur un hôte qui l’attendant bien plus bas (trop ?) dans son camp. Sur un coup franc bêtement concédé, les Onhaytois laissaient revenir l’adversaire, Destrain repiquant le cuir dans les filets, au second poteau. Le stress montait de plus en plus dans les tribunes, alors que Defresne repoussait sur sa ligne une balle d’égalisation de Ze et que les visités commençaient à changer leurs batteries offensives. Gilain, puis Bouterbiat, allaient encore titiller le portier visiteur sur les quelques transitions réussies.

Mais Onhaye misait clairement sur la préservation de son acquit. Qu’il finissait par perdre sur un ultime coup de pression, déclenché au départ d’une rentrée. Brouckaert (hors-jeu ?) plongeait les siens dans l’exaltation en forçant les prolongations. Ces dernières ne donnaient rien.. Les tirs au but allaient désigner l’équipe appelée à se rendre à Habay, le week-end suivant. De Vriendt donnait l’avantage aux siens en sortant l’essai de Lekehal, mais son collègue se muait aussitôt en héros tournaisien, en arrêtant ceux de Gall, Lambert et Bouterbiat. "L’état de fraîcheur a joué, confiait Jérémy De Vriendt. On a beaucoup donné, face à une équipe qui cassait bien les lignes. C’est la déception, mais on doit être fiers, car on a fait une très belle saison. C’est juste dommage qu’on n’ait pas la cerise sur le gâteau. L’an prochain, il faudra essayer d’être champions, pour monter directement.

" Le foot est parfois cruel, mais on doit grandir de cela", enchaînait Lionel Brouwaeys. "Et on ne peut certainement pas être négatif envers les joueurs ce dimanche. On est surtout déçus pour eux."

ONHAYE : De Vriendt, Leclef, Granville, Defresne, Bastin, Gall, Gilain, Lambert, Guiot (69e Kembi), Guerri (86e Lizen), Lorenzon (85e Bouterbiat).

TOURNAI : Gianquinto, Thambwe (46e Van Wynsberghe), Brouckaert, Pierart, Calon, Bellia, Kaba (46e Zanzan), Holuigue (46e Lekehal), Dassonville, Amury, Destrain (75e Ze).

Arbitre : M. Afifi.

Avertissemnts : Destrain, Gall, Brouckaert, Kembi, Bastin.

Les buts : 14e Defresne (1-0), 23e Lorenzon (2-0), 63e Destrain (2-1), 90e+2 Brouckaert (2-2).