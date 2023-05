François-Guillaume Gilain va mettre du temps à digérer

Outre l’élimination, c’est évidemment le scénario qui faisait mal aux Walhérois. “Notre première période de dimanche, elle faisait partie de nos meilleures mi-temps de la saison, confiait le capitaine d’Onhaye. Je ne sais pas ce qu’il s’est passé par la suite. Au lieu de faire bloc et de faire preuve de solidité, nous avons essayé de jouer un peu trop au football. Est-ce que nous pensions que c’était dans la poche après le deuxième but ? Non. Parce que nous avions déjà connu un scénario pareil voici trois ou quatre ans quand nous avions rencontré Couvin. Nous ne pensions pas que c’était plié. D’ailleurs, nous avions vraiment envie de mettre le troisième pour assommer cette équipe de Tournai. Tournai a aussi affiché un autre visage après la pause. Le coach adverse a effectué trois changements et Tournai s’est montré plus consistant. Mais la réduction du score, elle tombe un peu de nulle part.”

Et que dire alors de ce deuxième but de Tournai, planté dans les dernières secondes. “Je n’ai pas encore revu les images, donc, je ne sais pas dire si le joueur adverse est hors-jeu, mais j’ai bien l’impression qu’il l’est, commentait François-Guillaume Gilain. Si ce but tombait à dix minutes de la fin, cela aurait été moins cruel. Après, si nous ne parvenons pas à gagner, c’est aussi parce que nous n’avons pas bien géré la seconde période. Le discours du coach avant les prolongations ? C’est compliqué car fatalement, tu te prends un coup sur la tête. Et l’adversaire, lui, il a un gros regain d’énergie. C’est difficile quand tu fais tous les efforts et que tu dois passer par les prolongations. Mais il nous a remobilisés et il nous a dit que ce n’était pas fini. Et en prolongations, les deux équipes étaient un peu fatiguées. Mais je crois qu’Onhaye et Tournai sont deux équipes qui se valent. Cela avait déjà été très serré en championnat.”

Lors de la séance des tirs au but, Onhaye en a raté trois. “Chacun s’était un peu entraîné de son côté, notait François-Guillaume Gilain. Je pense aussi que les trois joueurs qui sont sortis pendant le match auraient fait partie des tireurs s’ils avaient encore été sur le terrain. Mais bon, quand tu fais tes changements pendant le match, tu ne penses pas à une éventuelle séance.”

La saison d’Onhaye s’est donc arrêtée ce dimanche. “C’est dommage de finir de la sorte, mais cela ne doit pas occulter tout ce que nous avons réussi dans ce championnat, expliquait le capitaine. Je crois qu’il s’agit de la plus belle saison depuis que nous avons débuté le projet avec Lionel. Nous n’avons rien lâché du début à la fin. C’est ce qui me fait dire que nous aurions mérité de continuer encore un peu dans ce tour final, en allant jouer une vraie finale à Habay. La série A ou la série B l’an prochain ? Je pense que nous serons encore dans la A non ? Je n’ai pas trop regardé. Vous avez de belles équipes des deux côtés, mais le niveau global est peut-être plus homogène dans la série A. J’espère juste que nous allons pouvoir récupérer le derby face à Ciney. Cela amènerait pas mal de monde.”