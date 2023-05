En finale, Ciney est déjà certain de grimper en TDM2

Au moment de donner une note sur dix à son groupe pour la saison, Yohan Balthazar est partagé. “Cela dépend des moments. Dans la première partie de saison, avec tous nos blessés, je n’aurais pas pu donner plus qu’un 6/10. Maintenant, quand je vois notre deuxième tour et notre fin de championnat, j’aurais envie de mettre un 9,5. Allez, je vais dire que sur la globalité, mes gars méritent un bon 8.”

Yohan Balthazar l’a dit, le début de saison a été chaotique à Ciney. “Est-ce que j’aurais cru à ce moment-là que nous serions promus huit mois plus tard ? Pas nécessairement, avoue Yohan Balthazar. Nous avons mangé notre pain noir pendant très longtemps. Attention, dans une saison, chaque équipe doit composer avec des blessés. Mais nous, toutes les blessures ont eu lieu au même moment. Cela nous a mis dans la difficulté même si nous avons su trouver des solutions transitoires. Mais sur la longueur, c’est devenu préjudiciable. Quand tout le monde était là, c’était plus facile et cela nous a permis de vivre un deuxième tour flamboyant. Nous n’avons perdu que deux fois et nous en sommes à neuf victoires de rang.”

Avant que la saison ne débute, la montée était déjà dans un coin de la tête. “Mais cela aurait aussi pu être la saison prochaine, précise le coach de Ciney. Je savais que nous avions une belle équipe et que nous pourrions être compétitifs. L’arrivée de Marvins Wutukidi nous a permis d’être dominant. On savait qu’il pouvait nous apporter quelque chose. Idem pour Alexis Husson, un gars que j’aime vraiment bien. Les avoir tous les deux, c’était un gros plus. Et pour le reste, nous savions que nos jeunes étaient là. C’était un pari osé, mais logique quand on est un club formateur. Nous avons gravi les échelons sans aller trop vite, en prenant le temps à chaque fois.”

Et un niveau Ciney va encore en passer un dans quelques mois en découvrant la TDM2. “Ce sera un autre monde, avec des équipes néerlandophones. Au niveau du basket amateur, tu ne peux pas jouer plus haut. Quand tu arrives en TDM1, tu es déjà presque au niveau semi-pro, souffle Yohan Balthazar. Chaque match sera compliqué, mais nous allons essayer de trouver des moyens pour réussir ce challenge. Nous avons toutes les cartes en main. Je pense que nous resterons dans la même ligne de conduite, en essayant peut-être d’avoir un peu plus de rigueur dans certaines choses. Je pense par exemple à bosser avec un préparateur physique en été ou à améliorer le programme d’avant-saison.”

Au niveau du noyau, deux joueurs arrivent, à savoir Fabian De Petter et Yannick Moray. “Fabian est un meneur qui a une très bonne mentalité, une grosse marge de progression et qui pourra amener d’autres solutions. Concernant Yannick, il va amener son expérience, sa stabilité et il va encore nous renforcer à l’intérieur”, signale Yohan Balthazar.

En finale face à Waterloo ou Belleflamme ?

Si Ciney s’est qualifié pour la finale en deux manches, dans l’autre demi-finale, Waterloo et Belleflamme doivent encore se départager. Si Waterloo avait gagné la première manche, Belleflamme a égalisé ce week-end. La troisième manche est prévue ce mercredi à Waterloo. “Je me doutais que chez lui, Belleflamme, allait parvenir à s’imposer. C’est une salle particulière, où il est difficile de prendre ses repères, précise Yohan Balthazar. Une préférence pour la finale ? Je pense que Waterloo est une équipe qui nous conviendrait mieux même si c’est une grosse écurie de la série. Maintenant, si c’est Belleflamme, nous aurons l’avantage du terrain. Donc, je n’ai pas de préférence.”