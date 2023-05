Après l’Italie, Pauline Martin va découvrir l’Allemagne

On l’a compris, la Pauline Martin de mai 2023 est bien plus forte que la Pauline Martin de mai 2022. “Tous les ans, on s’améliore, glisse-t-elle. Sur quels points ai-je le plus progressé ? Je pense que physiquement, j’ai pris en puissance. Le rythme de travail était différent. J’avais plus d’entraînements de volley. Mais au niveau de la musculation, je n’étais pas nécessairement plus souvent à la salle. Mais les programmes étaient adaptés de manière différente. Après, j’espère pouvoir montrer cet été (NDLR : l’Euro Féminin se déroule à la fin du mois d’août) que j’ai progressé.”

En Italie, Pauline Martin a découvert un nouvel environnement. Et un niveau nettement supérieur à ce qu’elle avait pu connaître dans le passé. “J’arrivais là-bas sans a priori, sans trop d’attentes, mais j’ai été agréablement surprise, raconte Pauline Martin. J’ai rapidement été très bien accueillie. C’était une expérience de fou. Même si j’étais la plus jeune et la moins expérimentée, personne ne m’a laissée de côté. Pas une seule fois, j’ai senti qu’on me regardait de haut. Du début à la fin, tout le monde m’a poussée pour que je m’améliore. C’était vraiment très agréable.”

L’Allemagne, un niveau intermédiaire

Sportivement, Pauline Martin savait que son temps de jeu allait être réduit. Cela a été le cas même si la jeune fille a pu monter au jeu à deux reprises. “Je m’étais préparée et je savais que je ne jouerais quasiment pas, dit-elle. Pas trop frustrant ? Cela dépend. D’un côté, je savais que j’étais avec des filles qui étaient nettement supérieures à moi et que je ne pouvais pas prétendre à plus. D’un autre côté, à certains moments, tu espères évidemment jouer, comme quand tu sors d’une bonne semaine d’entraînement. Mais je l’ai dit, je savais dans quoi je m’embarquais. La vie en Italie ? Un vrai plaisir. ”

L’an prochain, Pauline Martin va découvrir un autre pays puisqu’elle a signé en Allemagne, à Vilsbiburg Rote-Ramben, non loin de Munich. “Avec mon manager, nous cherchions un nouveau challenge où j’aurais davantage l’occasion de montrer mon niveau sur le terrain, précise Pauline Martin. J’espère jouer de manière plus régulière. Je ne vais pas mentir, je ne regardais pas spécialement des rencontres du championnat allemand. Mais c’est un niveau intermédiaire entre la Belgique et l’Italie. Je sais aussi que la vie en Allemagne sera différente. Ce n’est pas grave, cela me permettra aussi de pouvoir me concentrer sur mes études. Je suis des études en langues à Leuven. Cette année, je ne dirais pas que mes études ont été laissées de côté, mais disons que j’avais un peu diminué. En Allemagne, les distractions seront moins importantes qu’à Milan. ”

L’Euro d’ici quelques semaines ?

On l’a dit, l’Euro féminin se tiendra à la fin du mois d’août. Et la Belgique fait partie des pays qui organisent la compétition. Les Yellow Tigers sont versées dans une poule avec la Slovénie, la Serbie, la Pologne, l’Ukraine et la Hongrie. Les rencontres se dérouleront à Gand. Et Pauline Martin espère bien être de l’aventure. “Nous commençons les rassemblements à partir de mercredi et nous allons disputer deux matches en Belgique, à Courtrai et à Beveren. Ce serait vraiment chouette d’y participer. Nous n’avons pas un gros vivier en Belgique, nous verrons au fil des entraînements qui continue l’aventure “, note Pauline Martin.