Douze ans plus tard, Valentine Mathy remonte sur un podium LBFA

La volonté, l’envie et les bornes (un paquet de bornes…) à l’entraînement étaient passées par là… Ce dimanche, cette autodidacte de l’entraînement désormais (bien) cadré par Pascale Henkinbrant, a pris la médaille d’argent sur le 10 km routes des championnats francophones.

Troisième dames (NDLR : la deuxième n’est pas dossardée à la fédération) en 37.01, soit à 15 secondes de la lauréate, la revenante Maureen Kramer (Herve Ac). “Je n’avais pas trop de jambes aujourd’hui, nous expliquait cette namuroise de 29 ans après son retour au calme. En tout cas au niveau des sensations. Parce que sur les premiers kilomètres, j’étais aux alentours de 3’30/3’35. J’ai essayé de maintenir la cadence dans un premier temps, puis de limiter les dégâts. Je suis donc finalement très contente de ce podium.”

Notons que voici un peu plus de dix ans, alors qu’elle était juniore, elle était déjà montée sur un podium de la Ligue belge Francophone d’Athlétisme. " C’était sur 400 haies, disait-elle en souriant. Mais la suite fut moins drôle. À la suite d’une fracture de fatigue au niveau de la cheville, j’ai arrêté l’athlétisme pendant près de dix ans. Ce n’est que voici peu que j’ai repris l’entraînement en course à pied. D’abord avec mon papa, Jean-Luc. Puis maintenant seule. Ou avec Nicola Bucci, mon compagnon (ex-champion de Belgique de trail). Ou bien toujours avec mon père.”

La suite ? Le Challenge Delhalle. “C’était l’idée au début de la saison, soupire-t-elle. Mais la blessure à la cheville, décidément mon point faible, lors de la Printanière à Erpent ne m’a pas aidée. Je ne suis pas certaine de pouvoir avoir toutes les courses pour être classée en ordre utile. Là, je n’ai qu’une course à mon actif (victoire à Chimay). Disons que si on parle d’avenir, je me projette assez loin en disant que j’aimerais aller vers le marathon.”

Cette année ? Pas sûr, même si son compagnon évoque pour sa part celui de Valence en décembre, très rapide et prisé par les Belges depuis quelques années.