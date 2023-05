Igor Dumont est entraîné par David Boucher, un ancien pro

Intéressé également par le biathlon d’été, qui combine de la course à pied et du tir à la carabine, Igor est un touche à tout. La preuve, il s’entraîne sur piste à l’ARCH à Ciney, mais il a également un ancien coureur cycliste professionnel comme entraîneur pour le vélo. “C’est en effet David Boucher, qui roulait à la FDJ et qui est naturalisé belge, qui me prépare à vélo. Une semaine type, c’est du vélo le lundi, de la natation et de la course à pied le mardi, du vélo le mercredi, une combinaison de deux sports le jeudi, un peu de gainage le vendredi, et puis le week-end, tout dépend s’il y a une compétition ou pas, mais il y a rarement un jour de repos complet”, confie Igor Dumont.

Cette saison est plutôt axée sur le cross-triathlon pour l’athlète hamoisien. Soit de la natation en eau libre, du VTT et du trail, avec notamment l’Xterra de La Gileppe ou encore l’Xterra Pays-Bas qui sont marqués d’une croix au calendrier d’Igor, qui n’oubliera pas pour autant de se produire aussi sur quelques épreuves plus locales, en trail, pour peaufiner sa préparation.