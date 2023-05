Sold-out, le Trail du Jambon a été une tranche de rire pour Guillaume Deneffe et Sévérine Vandermeulen (VIDÉOS)

Après un Jambon hivernal nocturne et, voici 2 semaines, les championnats de Belgique de course de montagne, Tanguy Berte et son équipe ont servi une troisième tranche, toujours extrêmement épicée, de Jambon ce samedi 13 mai à l’occasion du Trail du Jambon de la Semois.