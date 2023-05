Un dimanche fort en émotion pour Frédérick Rosmolen : “Un au revoir, pas un adieu”

En ouvrant le score après quelques minutes de jeu à peine face à Solières, Frédérick Rosmolen pensait avoir fait le plus difficile et pensait que les Merles allaient pouvoir vivre une rencontre tranquille. Mais il n’en a rien été. Face à une équipe liégeoise accrocheuse, Namur a dû batailler fermer pour s’imposer et pour grimper en N1. “Le plan, c’était de marquer rapidement pour se mettre à l’abri. Nous avons plutôt bien respecté la consigne, mais la suite ne s’est pas passée comme nous l’espérions, commente le médian. Après, le 1-1, il tombe sur un penalty qui est vraiment très léger. Mais nous avons eu la bonne réaction. Si j’ai douté à certains moments ? Après le 2-2, en sachant qu’il ne restait plus qu’une vingtaine de minutes et que nous n’étions pas dans un bon moment, j’ai eu quelques craintes. D’autant plus que j’avais appris le score de Tubize au repos. Mais au final, nous avons su repasser devant.”

Namur va donc découvrir une nouvelle division la saison prochaine. Une division où les Namurois devront avoir les reins solides. Mais le président Annet a déjà annoncé que tout serait fait pour que Namur puisse vivre une belle saison dans le dernier niveau “amateur” du football belge. “Le président avait directement dit en début de saison qu’il voulait monter, se souvient Frédérick Rosmolen. Nous, nous parlions plutôt du top 5, mais nous nous sommes pris au jeu.”

Evelette ? Rien de fait

La N1, Frédérick Rosmolen ne la découvrira pas avec les Merles. Le médian offensif de Namur, chouchou du public et enfant du club, a en effet décidé de ne pas prolonger l’aventure dans son club de cœur. “Un choix très difficile, mais un choix familial, dit-il. Je vais être papa dans quelques semaines, j’ai une famille, un boulot et je sais que ce sera plus compliqué à tout goupiller l’an prochain. Je ne voulais pas m’engager et finalement devoir stopper après quelques semaines car ce n’était pas conciliable. Sportivement, la N1 me tentait vraiment et je pense que cela aurait même été plus agréable que la D2. Mais j’ai fait un choix. Un adieu à Namur ? Non, je dirais plutôt un au revoir. Dimanche, c’était un moment fort en émotion. Quitter ce club, ce stade, c’est quand même spécial. J’y ai beaucoup pensé avant le match. Et même pendant la rencontre. Namur, c’est mon club. Si je devais retenir un seul match ? Allez, je dirais la venue de La Gantoise en Coupe.”

S’il n’a pas encore annoncé officiellement sa future destination, les bruits de couloir laissent entendre que Frédérick Rosmolen va rejoindre son pote, Xavier Toussaint, du côté d’Evelette, un club extrêmement ambitieux pour les années à venir. “J’ai lu cela, mais rien n’est fait, assure-t-il. J’ai eu des contacts, mais rien n’est signé. Depuis cette annonce, pas mal de clubs ont pris contact avec moi. Des clubs de D2, de D3. Mon téléphone n’a pas mal sonné (rires). Je déciderai dans les prochains jours. Ce qui fera la différence, c’est la proximité et le nombre de séances en semaine. Redescendre en provinciale ? Si c’est mon choix, cela ne m’effraie pas. Je l’ai déjà fait une saison avec Fosses.”