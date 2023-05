Le vélo plaisir à La Clermontoise

Parmi les activités du CCT Clermont, il y a ses randonnées. Dont l’incontournable Clermontoise (-au cœur des Lacs-), dont l’édition 2023 a lieu ce jeudi de l’Ascension. Cette activité réunit généralement près d’un millier de participants et cela devrait être à nouveau le cas ce jeudi avec des parcours route (dès 7h) de 32, 60, 90, 124 et 161 kilomètres vers les inévitables Barrages de l’Eau d’Heure, Chimay mais aussi le Nord des Ardennes françaises. Mais aussi avec des tracés VTT (dès 7h) vers l’Avesnois, la Vallée de la Thure de 10, 15, 30, 43 et 52 bornes. Sans oublier une balade familiale de 15 km (départ à 15h, gratuite). Infos : http://www.cycloclermont.be