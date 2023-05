Battu à Huy, Ciney va devoir jouer une belle

Le chassé-croisé continue. Si Baggio poursuit son chantier dans la raquette, Ciney reste au contact à l’aide de son adresse extérieure (27-28). Mené par Crelot, Huy accélère subitement et inflige un 10-0 en une minute. De son côté, Ciney, forcé à conserver Medjo et Van Meerbeeck, en problème de fautes, sur le banc tout au long du quart-temps, rencontre moins d’impact dans le secteur intérieur et les solutions manquent : 38-30.

Dans le but de surprendre leur vis-à-vis, les Cinaciennes mettent en place une zone, qui n’a pas l’effet escompté puisque Huy y trouve les espaces (45-35). Même si la réussite ne sourit pas pleinement aux Bleues, elles ont le mérite de se battre au rebond : 54-45. C’est par l’intermédiaire de Van Meerbeeck que la réaction s’effectue. Bien trouvée dans la raquette, elle ramène son équipe dans le match (56-54, 33e). Si le ballon ne tourne plus de trop dans le sens de Huy, Medjo règne à tour près de l’anneau. Les Bleues reviennent à -1 mais ne font pas la bascule. Huy sort alors un temps-fort lancé par Bastin et par A. Marteau afin de respirer (64-58). Ce moment est fatal aux Cinaciennes puisqu’elles déjouent dans les dernières possessions. “En comparaison avec la première manche, nous faisons jeu égal en début de rencontre, remarque l’ailière cinacienne, Yseline Delire. Le temps-fort de Huy avant la pause nous met un coup au moral. En s’appuyant sur notre secteur intérieur, on revient à -1 et là, tout s’effondre. Au lieu de jouer jeu placé, notre point fort à l’aller, on se désorganise et utilise le un contre un, sans succès. On voulait finir en deux manches, mais on devra aller chercher ce titre chez nous avec le soutien du public.”

La belle aura lieu ce vendredi soir à Ciney. “Il est certain que nous avons nos certitudes à domicile et que nous avons l’avantage d’avoir un appui du public non négligeable, précise le coach, Jean-Christophe Beguin. Lors de la deuxième manche, nous avons bataillé durement pour revenir dans le match mais on a craqué sur la fin, du fait que nous avons arrêté de servir Medjo, alors qu’elle était bien dans sa rencontre. Mais Huy était mieux en défense que nous cette fois-ci. Nous savons tous que la défense est la clé de cet affrontement. Par ailleurs, Huy, au pied du mur, a bien joué le coup offensivement en se trouvant aisément. De notre côté, il faut souligner que nous avons été pénalisés par les fautes rapides de mes pivots. Pour la belle, certains détails en attaque seront à remettre au point pour la belle.”