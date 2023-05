Le Luxembourg va-t-il enfin sourire à Biesme ?

Ce jeudi, Biesme a appris le nom de son adversaire. Ce sera Gouvy puisque les Nordistes ont battu Genappe (2-0). "Ce que je connais de notre adversaire ? Rien du tout, répond Fabian Nitelet. Quand j’ai vu que c’était Gouvy, j’ai juste regardé la distance. Ce n’est pas tout près (rires). J’ai quand même jeté un œil aux statistiques de Gouvy, par curiosité. Je suis tombé sur une photo d’un joueur qui portait un maillot orange, donc je connais les couleurs. Pour le reste, je suis incapable de citer le nom d’un mec de là-bas. J’ai lu que c’était une équipe qui restait sur une série de cinq matches sans encaisser. Gouvy semble être un bon bloc, difficile à bouger. Cette équipe n’a mis que cinquante buts, c’est quasiment quarante en moins que nous, mais elle n’a encaissé que vingt-cinq fois. Est-ce que je préférais Genappe ? Nous connaissions un peu mieux et c’était un peu plus proche de la maison, mais cela ne change pas grand-chose.”

Si Gouvy est en forme, c’est aussi le cas de Biesme puisque les joueurs d’Olivier Defresne viennent d’enchaîner huit victoires de rang. “Notre début de saison a été poussif, mais ensuite, nous avons vraiment eu une bonne période, résume le médian de Biesme. C’est parce que nous sommes tombés sur deux superbes équipes en P1, sinon, nous aurions pu viser le titre. Mais Loyers et l’Arquet n’ont finalement jamais perdu de points.”

Et du côté de Biesme, on ne cache pas que la D3 est un objectif. Et avec les transferts déjà effectués, comme Pratz, Deppe et Leemans, le club semble armé pour passer un cap. “Il existe une différence entre la D3 et la P1, mais le fossé n’est pas si énorme que cela, estime Fabian Nitelet. Nous sommes une équipe joueuse, avec des jeunes bourrés de qualité. Je ne dis pas que nous jouerons le haut du tableau en D3, mais je pense que nous pouvons nous maintenir sans souci. Cela fait deux ans que nous sortons du tour final provincial, ce serait bien d’aller au bout. À quel genre de match est-ce que je m’attends dimanche ? Je pense que nous n’irons pas là-bas la fleur au fusil. Pour moi, ce sera du 50/50, même si Gouvy a l’avantage de jouer à domicile.”

Notons que les Djobins s’exercent aux tirs au but depuis quelques semaines déjà. “Depuis le début du tour final, sourit Fabian Nitelet. Après chaque entraînement, avant de rentrer aux vestiaires, nous allons en tirer un. Le taux de réussite n’est pas mauvais, mais tirer en entraînement ou en match, ce n’est pas pareil. Un désavantage pour Gouvy d’avoir joué jeudi ? Oui. Comme nous, ce ne sont pas des pros. Même s’ils ont encore un peu de récupération, les jambes sont peut-être un peu lourdes.”