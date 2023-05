Gouvy remonte en D3 et laisse sa place en P1 à Vaux-Noville

On joue la 84eminute quand Robin Gillard, adepte du risque zéro à la relance, envoie une sacoche dont il a le secret, loin devant. "J'ai ''vidé'', comme on dit", souriait-il après le match. Au moment de frapper dans le ballon, le solide défenseur gouvion ne s'attendait pas une seconde à voir son dégagement peu académique se transformer en passe décisive. "Je n'avais même pas vu Germain", avouait-il.

L'arrière namurois Xavier Blanchard a, lui, probablement passé une très mauvaise nuit. Trompé par le rebond du ballon, il a laissé Germain Schmitz se présenter seul face à son gardien. Ce dernier n'en demandait pas tant : d'un lob imparable, le joker de Christophe Bertels a fait exulter tout un stade. "Si je loupe cette occasion à ce moment-là du match devant 500 personnes, je me fais trucider, savourait le buteur du jour, qui n'avait pas rêvé d'un meilleur scénario. On a fêté l'anniversaire de mon père samedi soir. J'ai été très sage, je suis rentré à la maison à 1 h et j'ai bu moins de dix bières (rires). Et j'ai dit aux gens de ma famille :''Demain, je rentre à la 89eet je marque le but de la victoire à la 92e !''Je n'étais pas si loin. Je neme souviens pas avoir inscrit un but aussi important dans ma carrière."

Et pour cause, ce goal renvoie Gouvy en D3, division que les hommes de Christophe Bertels avaient quittée il y a un an. "Pourtant, en regardant le match du banc, je n'étais pas très confiant, avouait l'ancien "target man" de Champlon et Mormont. Je pensais qu'on avait raté le coche dans le premier quart d'heure, en loupant deux grosses occasions. Petit à petit, Biesme semblait prendre le dessus."

Un goal-averagede 11-0 au tour final

Les Namurois, comme nos Diables après la demi-finale perdue face à la France lors de la Coupe du monde 2018, tentaient de se consoler en disant qu'ils ont eu la possession de balle. Mais ils n'en ont rien fait : pas un seul tir cadré en 90 minutes ! La faute à des Gouvions qu'on croirait coachés par Didier Deschamps. En réussissant à impliquer ses onze joueurs dans les tâches défensives, de la première à la dernière minute, Christophe Bertels a transformé la cage de Gilles Regnier en forteresse imprenable. Les Gouvions ont d'autant plus de mérite que les attaquants namurois sont loin d'être des unijambistes : Biesme n'était rien de moins que la meilleure attaque de P1 namuroise (87 buts en 30 matchs). "Ce n'était pas notre meilleur match de la saison. Mais on affiche un goal-average de 11-0 dans ce tour final. Au revoir et merci", se félicite le T1 des Nordistes. 0-5 à Oppagne, 3-0 contre Ethe, 2-0 contre Genappe et, enfin, 1-0 contre Biesme : le compte est bon. À ces quatre matchs, on peut ajouter les deux derniers du championnat (2-0 contre Houffalize et 0-5 à Freylange). Gouvy reste donc sur six matchs consécutifs sans encaisser : qui osera parler de chance ou de hasard ? Personne et certainement pas des Biesmois qui auraient pu être menés de deux buts après vingt petites minutes si Burton s'était montré un peu plus précis dans le dernier geste et si Jacquet, Blanchard et Fabris ne s'y étaient pas mis à trois pour empêcher Grommen d'ouvrir le score.

Le reste du match aura été, avouons-le, soporifique, avec deux équipes paralysées par la même crainte : celle de commettre l’erreur fatale. Elle finira malgré tout par arriver, avec ce ballon bondissant mal négocié par Blanchard. Il n’en fallait pas plus pour envoyer Gouvy au paradis. Mais que les joueurs d’Oppagne, Ethe et Arlon ne se fassent pas d’illusions : si la bande à Bertels a vidé plusieurs dizaines de bouteilles, ce dimanche, elle n’a pas encore étanché sa soif de victoires. Sur sa lancée, Gouvy compte bien aller chercher la Coupe !

Mathieu Peltgen

GOUVY : Regnier ; Georis (60e Joseph), Devillet, Gillard, Georges (67e Thérer) ; Fr. Burton, Zitella, Adam (60e S. Burton) ; Grommen, Delvaux (76e Schmitz), Geurde.

BIESME : Jacquet ; Lisot (76e Graulus), Fabris, Blanchard, Depaemelaere ; Nitelet, Mollet, Lambert (86e Graulus) ; Lotte, François, Dubois.

Arbitre : M. Ledda. Assistance : 450.

Avertissements : Georis, Delvaux, Therer, Fabris, Blanchard, Graulus.

Le But : 84e Schmitz (1-0).