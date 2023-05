Des Namurois battus, mais fiers : “Il aurait fallu livrer le match parfait”

Avant le match, David Volant avait tenté de faire le vide autour de son groupe. “Nous avons essayé de ne pas trop stresser, nous nous sommes réunis un peu plus tôt pour nous isoler, glisse-t-il. La fête battait déjà son plein le long du terrain (rires). Nous avons tenté de faire abstraction de tout cela, mais ce n’était pas évident.”

En début de saison, David Volant n’aurait jamais imaginé retrouver Namur être à une victoire de la D1. “Le but, c’était de jouer les play-off, rappelle-t-il. Quand nous avons appris qu’ils n’avaient pas lieu, nous nous sommes focalisés sur cette deuxième place, pour jouer les barrages. Je rappelle que notre premier match de championnat, nous l’avons perdu. Une autre défaite est aussi arrivée rapidement. Il a fallu du temps pour que tout se mette en place avec l’arrivée d’un nouveau staff. Mais une fois que la sauce a pris, cela a bien tourné.”

On l’a compris, les Namurois n’ont pas fait une maladie de cette défaite. “La montée serait peut-être arrivée un an trop tôt, juge David Volant. Maintenant, nous avions quand même envie de gagner dimanche et si cela avait été le cas, nous aurions assumé. Mais nous savons que la D1, c’est un autre monde. L’objectif de l’an prochain ? Ce sera de jouer le titre en D2. Le noyau va sensiblement rester le même donc, nous devons faire mieux. Et comme nous avons terminé à la deuxième place cette année, le but, ce sera le titre. Les concurrents ? Il faudra voir ce qui se passe à Liège avec la descente. Et il y aura toujours le BUC, notre bête noire. Mais je pense que nous ferons partie des favoris de la série.”

Mais désormais, place à un peu de repos pour Namur. “Nous reprendrons mi-juillet. Il faut un peu de repos et oublier le match de ce dimanche. Même si là, tout le monde est encore sur un petit nuage.”