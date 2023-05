Devenu coach, l’ancien Unioniste Cédric Fauré monte en Nationale 1 avec Namur : “Je veux retrouver le milieu professionnel”

Depuis la fin de sa carrière de joueur professionnel, Cédric Fauré est passé de l’autre côté de la ligne de touche. Après quelques expériences en France, le Toulousain a repris avec succès l’Union Namur en octobre dernier. Au bout d’une saison stressante, le club est parvenu à décrocher une promotion en Nationale 1. “Quasiment personne ne s’attendait à cela, sourit celui qui a joué pour l’Union et l’Antwerp, deux clubs qui s’affrontent ce dimanche. Cela a été beau de passer de la douzième à la deuxième place. En tant que joueur, je doutais rarement et je partais du principe qu’il était toujours possible de réussir des choses en travaillant. J’ai mis cette philosophie en place en remettant l’église au milieu du village à mon arrivée et cela a fonctionné. Nous sommes actuellement en plein recrutement pour la saison prochaine avec l’ambition d’attirer des joueurs expérimentés qui pourront encadrer des jeunes prometteurs. Personnellement, l’objectif reste de retrouver le milieu pro mais j’avance étape par étape. Quand on a connu le plus haut niveau comme joueur, on a envie d’y regoûter en tant que coach. Mais je dois encore travailler pour y arriver.”