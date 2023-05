Médaillée d’or à l’Euro de kayak, Laurane Sinnesael a d’abord cru à une blague

Et une fois la descente terminée, Laurane Sinnesael a mis un peu de temps pour réaliser ce qu’elle venait d’accomplir. “Ma première réaction ? Je n’y croyais pas, sourit-elle. La première personne que j’ai croisée, c’était ma coéquipière qui m’a dit qu’elle pensait que j’avais gagné. Je lui ai dit qu’elle racontait n’importe quoi (rires). Des bugs arrivent parfois au niveau des chronos, donc, je ne voulais pas m’emballer. Je savais aussi que d’autres filles devaient encore arriver. Et puis, un peu plus tard, j’ai vu mon père qui m’a dit que j’étais championne d’Europe. Là, j’ai commencé à le croire.”

Pendant sa descente, Laurane Sinnesael a vite compris qu’elle avait un beau temps dans les bras. “J’ai vu que je savais avoir les cadences que Maxime me demandait, note la Dinantaise. Je ne monte pas toujours haut dans les coups de pagaie, mais cette fois, j’étais dans les temps. Et je ne pouvais pas mettre plus de puissance dans tous les cas.”

Militaire de profession, Laurane Sinnesael ne sait pas toujours s’entraîner comme elle le pourrait. “Mais cette fois, j’ai vraiment pu suivre une très bonne préparation hivernale, commente Laurane Sinnesael. J’ai su faire les kilomètres nécessaires. Et puis, j’ai repris la musculation, ce que j’avais un peu laissé tomber les autres années. J’ai pris un abonnement dans une salle de sport, je m’y rendais deux ou trois fois par semaine. Et puis, j’ai beaucoup couru. Cette fois, les agendas sportifs et professionnels ont su s’accorder comme il le fallait. J’ai eu un vrai mois de préparation, ce qui ne m’arrivait jamais.

En sprint, Laurane Sinnesael s’est hissée en finale où elle a terminé quatorzième. “Arriver en finale était déjà une satisfaction, avoue-t-elle. Je sais qu’en sprint, il me reste beaucoup de choses à travailler. Mais bon, j’ai su faire des bonnes passes, mais je manquais un peu de vitesse.”

Désormais, place aux Mondiaux, en Allemagne, d’ici deux semaines. “Juste en sprint. L’objectif ? Prendre de l’expérience et du plaisir, confie Laurane Sinnesael. Dans tous les cas, ma saison est réussie, je ne pouvais pas espérer mieux.”