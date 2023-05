Les anciennes gloires du foot belge présentes à Dinant ce vendredi soir

Via le Belgian People Football club, sélection d’anciennes gloires du foot qui regroupe une quarantaine de joueurs, qu’il a créés avec son ami et ancien joueur Philippe Léonard, Maxime Laloux a encore réussi à attirer du beau monde cette année à Dinant : Luigi Pieroni, Grégory Christ, Philippe Léonard, Jordan Remacle, Pascal Scimè, Alessandro Albanese, Alain Stoïcka, Khalilou Fadiga, Danny Boffin, Clément Tainmont, Roberto Bisconti, Oleg Iachtchouk, Mark de Man, Marjorie Carpréaux, Michael Lejan et Gregory Dufer. "Gaby Mudingayi sera présent pour la première fois, c'est un petit nouveau. Pour Tainmont, ce sera aussi une première à Dinant. On aura également Stéphane Stassin, un ancien d’Anderlecht et Hervé Kagé qui évoluait encore à Courtrai il y a peu. Nous attendons encore l’une ou l’autre réponse mais on peut déjà assurer que ces noms seront présents", explique Maxime Laloux.

En face, dans la sélection des “légendes namuroises”, on retrouvera des noms comme Mathieu Cornet, Nadir Sbaa, David Lambrecht, Xavier Libois, Mathieu Stelleman, Petar Bojovic, Giresse Mwemwe pour ne citer qu’euxTous des joueurs qui ont eu une super carrière en D3 ou D2 nationale, et même D1 pour certains. ”

D’autres rencontres

Voilà pour le plat de consistance, dont le coup d’envoi est prévu à 20h15. Avant cela, en guise d’apéritifs, le public aura droit dès 19h à une rencontre entre l’Union dinantaise version 23/24 et une sélection de joueurs locaux actifs en D3ACFF et P1. “Des gars comme Wauquaire, les frères Sbaa, Michaël Mayanga, etc. ” De 18h à 19h, un parcours technique encadré par les joueurs et formateurs de la RUSD sera également au programme. Pour le dessert, à 21h30, une dernière rencontre entre la RUSD B et une sélection de joueurs de P3/P4 est prévue.

“Ça sera une belle soirée de football, entre nostalgie et actualité. J’espère que le public va répondre présent. C’est pour moi le plus beau plateau qu’on a eu depuis le début qu’on organise ces matchs de gala. Chaque année, on essaye de s’améliorer. Les joueurs, d’eux-mêmes, ont envie de nous rejoindre que ce soit chez les anciens pros que dans les sélections locales”, précise encore le coach dinantais.

Le prix de l’entrée est identique à celui de l’édition 2022. Soit 6€ (5€ + 1€), l’euro supplémentaire étant reversé à une association. “L’an dernier, c’était pour l’association Tous solidaires pour Sacha, un petit garçon fan de foot. Cette année, ça sera sans doute pour une cause plus “classique”. On doit encore la choisir. Cela pourrait être plus qu’un euro, en fonction du nombre de spectateurs”, termine Maxime Laloux.